Henry Cavill anunció que no interpretará a 'Superman'

El actor Henry Cavill anunció este 14 de diciembre que ya no interpretaría al 'Superman', en el Universo DC, al menos en el futuro próximo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el actor británico indicó que, tras una plática con James Gunn y Peter Safran, director y codirector de DC Studios, se le indicó que Superman no sería parte de sus recientes proyectos, por lo que les deseo el mejor de los éxitos.

"Es una noticia triste para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", expresó Cavill en redes sociales.

Por su parte, Gunn, por medio de sus redes sociales, indicó que se encuentra desarrollando nuevos proyectos, entre los cuales está incluido uno, referente a la vida de Clark Kent antes de tomar el manto del superhéroe, información que le hicieron saber a Cavill.

"Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro", mencionó.

La noticia de la exclusión, por el momento de Henry Cavill se suma, a la de la cancelación de 'Wonder Woman 3', la cual sería dirigida, de nueva cuenta, por Patty Jenkins, e interpretada, de nuevo, por Gal Gadot.

Datos tomados de Marca.com