¡Increíble! Tiktoker asegura que faja de Kim Kardashian le salvó la vida de un tiroteo

“Kim Kardashian me salvó la vida” fueron las palabras de una usuaria en tiktok que reveló cómo una faja de SKIMS le dio una oportunidad más para vivir durante un tiroteo.

Angelina Wiley se llama la persona que contó en un video la trágica historia donde desgraciadamente tuvo un cercano encuentro con la muerte. Aunque el video fue publicado a principios de años, no es hasta ahora que se hace viral.

"Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche que me dispararon, debajo de mi vestido llevaba una faja moldeadora SKIMS. Me quedaba tan apretado que literalmente evitó que me desangrara" dice Wiley en el video viral.

Al enterarse del video, Kim lo compartió en su historia de Instagram. "Wowww", escribió la estrella de Kardashians junto a varios emojis parecidos a manos en oración mostrando que desde luego quedo atónita con la historia.

El video ya cuenta con alrededor de 25,000 reproducciones y la historia de la chica salvada por la faja de Kim Kardashian se ha vuelto viral, dando de que hablar entre los cibernautas que en su gran mayoría permanecen incrédulos ante los testimonios de la joven.

Angelina tambien habló de lo increíble que era que la ropa de SKIMS le salvara la vida, como si de un milagro se tratara. “Llamenlo fe o Jesús pero yo voy a llamarlo Kim, definitivamente voy a llamarlo Kim”, expresó.

Hoy en día, esta marca tiene un valor de 1.600 millones de dólares y es un éxito mundial. Aunque Kim probablemente anticipó el impacto de su marca, es improbable que imaginara que sus productos llegarían a salvar vidas.