Influencer panameño Alex Dimension fue víctima de violencia homofóbica en un restaurante en EEUU

Momentos de terror vivió el reconocido influencer y maquillista panameño Alexander Varela, conocido en las redes sociales como Alex Dimension, luego de ser agredido en un restaurante en Los Ángeles, California. Visiblemente afectado y entre lágrimas, Alex contó que nunca en su vida, ni siquiera en Panamá había sido víctima de violencia homofóbica al punto de ser agredido.

A través de su perfil de Instagram, Alex Dimension detalló cómo sucedieron las cosas. Según el influencer, él y un amigo se dirigieron a una panadería armenia en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Estando allí, un hombre en actitud poco amigable se les acercó y les preguntó si ellos eran de origen armenio, a lo que Alex contestó que no. En ese momento, el hombre dio gracias a Dios y les espetó que lo que llevaban puesto es "disgusting" (desagradable), los insulta y luego los escupe.

Inmediatamente su amigo se levanta y le reclama al hombre que por qué había hecho eso, mientras lo empiezan a grabar con sus celulares. El hombre enfurecido, se abalanza contra los dos y logra arrebatarle el celular a su amigo. En medio del forcejeo por intentar recuperar el teléfono, se produce la agresión cuando el hombre lo tira al suelo, lo toma por el cuello y le aruña el rostro, además de propinarle varios golpes en el cuerpo.

En el video se puede ver, como el agresor acorrala a su amigo hasta la cocina del restaurante, mientras le dice: "You crazy bro, you need help man" (estás loco hermano, necesitas ayuda hombre).

Alex contó que después de sufrir esta agresión frente a otros clientes, los empleados los echaron del establecimiento creando confusión entre los presentes. No obstante, el panameño pudo comunicarse con la policía y tras poner la denuncia, logró que el agresor fuera detenido.