¡Lamentable! Joven actor de Marvel está viviendo en la calle: 'Necesito ayuda'

El joven actor británico Jack Veal, conocido por su papel en la serie de Marvel "Loki", ha conmocionado a sus seguidores al revelar en un desgarrador video las difíciles condiciones en las que vive actualmente. Con apenas 17 años, Veal aseguró que se encuentra viviendo en la calle en condiciones de precariedad extrema, y denunció ser víctima de abuso físico y psicológico por parte de su propia familia. El actor, además, expresó su frustración ante la falta de apoyo por parte de los servicios sociales, a pesar de haber solicitado ayuda en repetidas ocasiones.

“Hola, soy un actor famoso. Tengo 17 años y no tengo casa”, confesó en un video compartido en TikTok.

En el video, Veal relató que actualmente vive en un camión con ventanas rotas, sin electricidad, y debe soportar bajas temperaturas por las noches. Además, denunció haber sufrido abusos físicos y psicológicos por parte de su familia, lo que lo llevó a dejar su hogar.

"Fui abusado en mi propia casa. Violencia física, abuso psicológico y demás. No tuve una buena educación, he luchado con problemas de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, bipolaridad y psicosis. No me puedo quedar con mis abuelos porque mi abuelo no se encuentra bien. No tengo ningún sitio a donde ir y necesito ayuda”, expresó.

En su declaración, el joven actor también denunció que los servicios sociales han ignorado su situación pese a su solicitud de ayuda, y aclaró que su objetivo no es recibir caridad, sino presionar a las autoridades para que actúen, ya que considera que su caso refleja una problemática más amplia que afecta a otros jóvenes vulnerables.

“No tengo adónde ir y necesito ayuda. Los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he dicho, estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle, no es seguro. Está a dos horas de mi trabajo, así que tengo problemas para llegar hasta allí todos los días. Es difícil. La vida es dura", agregó.

Pese a su grito de desesperación, el actor dejó claro que su intención no es pedir caridad, sino visibilizar su situación para que las autoridades actúen, ya que considera que su caso refleja una problemática más amplia que afecta a otros jóvenes vulnerables. "Agradezco a todos los que se ponen en contacto conmigo, pero lo mejor que pueden hacer es compartir, presionar todo lo que puedan. No se trata solo de mí. Hay muchos niños en situaciones similares y esto no está bien. ¿Cuántos más tienen que pasar por esto para que algo cambie?", cuestionó.

Veal, quien ha construido una trayectoria actoral desde temprana edad, ha trabajado en múltiples producciones como The End of the F***ing World, Tin Star, Call The Midwife, y The Favourite, My Name Is Lenny, Come Away, y The Corrupted.

Sin embargo, su papel más reconocido internacionalmente ha sido el de Kid Loki en la serie de Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston, lo que le ha permitido ganar reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Esta impactante revelación dio pie a que muchos seguidores se preguntaran qué ha sucedido con todo el dinero que ha ganado en Hollywood. Al respecto, el actor argumentó que sus padres han utilizado “vacíos legales” para apropiarse de los recursos económicos que ha generado con su trabajo.

“Es difícil. La vida es dura en este momento. No tengo nada más. Estoy de rodillas suplicando que compartan esto, que hagan algo".