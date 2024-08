Jennifer López solicita recuperar su apellido de soltera: 'Ya no quiere ser "de" Affleck'

Después que se juraron amor eterno y prometerse que estarían juntos en las buenas y en las malas, parece que el idilio entre Ben Affleck y Jennifer López no fue lo suficientemente fuerte para aguantar las adversidades de la vida. Ahora, tras presentar los documentos legales para ponerle fin al matrimonio, la Diva del Bronx también pidió eliminar el apellido del actor de su nombre.

Te puede interesar: 🔗Esta fue la promesa que Ben Affleck grabó en el anillo de matrimonio de Jennifer López que no se cumplirá

Te puede interesar: 🔗Ben Affleck se enfureció al ver expuestas sus cartas de amor en el documental de Jennifer López

Según informa el medio TMZ, en la misma petición de divorcio que presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, la cantante y actriz solicitó que su nombre de nacimiento fuera restituido eliminando por completo el nombre Affleck de su apellido. La intérprete de On the Floor había tomado el apellido del actor como propio cuando se casaron en julio de 2022 en Las Vegas, pero ahora que presentó la solicitud para dar por finalizado oficialmente su matrimonio con Ben, parece que ha superado lo de ser una Affleck.

En aquel momento cuando la pareja disfrutaba de las mieles del matrimonio, la diva anunciaba con orgullo su decisión de tomar el apellido de su esposo: "Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que eso sea un problema. Para mí todavía conlleva tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica'', dijo a la revista People, señalando que de todas formas la gente seguiría refiriéndose a ella como Jennifer López.

De acuerdo con TMZ, quien tuvo acceso a los documentos legales del divorcio, lo más llamativo de la solicitud es que no menciona en ningún momento la existencia de un acuerdo prenupcial, lo que parece realmente sorprendente tomando en cuenta la envergadura de las dos celebridades.

Los medios norteamericanos han revelado que Jen y Ben han estado tratando de llegar a un acuerdo durante meses, sin embargo, las conversaciones se han vuelto cada vez más acaloradas hasta el punto en que a veces ni siquiera se hablan. Sin un acuerdo prenupcial, sus ganancias individuales de los últimos dos años, ya sea provenientes de proyectos cinematográficos o acuerdos con grandes marcas, serían propiedad comunitaria.

Jennifer, que tiene un patrimonio neto de 359 millones de euros, ha estrenado cuatro películas desde que se casó con Ben, incluido su proyecto autofinanciado de 18 millones de euros, This Is Me…Now: Una historia de amor, donde se narra la historia de amor de la pareja. Además, la artista lanzó su línea de cócteles Delola en 2023 y estaba preparada para embarcarse en una gira mundial ('This Is Me... Now') que canceló debido a sus problemas personales.

Affleck, por su parte, ganador del Oscar y con un patrimonio neto estimado de 135 millones de euros, ha protagonizado recientemente las películas Air e Hypnotic. También ha finalizado recientemente la producción de una secuela de El contable.

Jen presentó sus documentos de divorcio como Jennifer Lynn Affleck, pidiendo en la misma que su nombre fuera cambiado a Jennifer Lynn López.