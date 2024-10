¿Qué pasó en Guararé? Jhonathan Chávez rompe el silencio y Doralis Mela le responde

No cabe duda que la nueva ola de la música típica panameña ha revolucionado la escena vernacular y cada vez son más los exponentes que intenta hacerse un hueco en una industria que ahora goza de un interés renovado, especialmente entre los jóvenes que hoy por hoy no se pierden un baile típico, y así quedó demostrado en el Festival de Guararé, la cita folclórica más importante del país, donde se reunieron la vieja y nueva escuela del típico. No obstante, al margen del rotundo éxito que tuvo el festival este año, hubo una controversia entre tipiqueros que se hizo tendencia en redes sociales.

La polémica surge a raíz de los famosos "bailes gratis", una estrategia que algunos empresarios utilizan para dar a conocer a los exponentes que están iniciando su carrera. Si bien esta "práctica" lo que busca es promover el talento nuevo, hay quienes no lo ven con buenos ojos, pues consideran que están perjudicando el negocio, así lo aseguró Jhonathan Chávez, quien ha estado en boca de todos durante los últimos días por un "incidente" ocurrido el fin de semana en Las Tablas, pero eso es harina de otro costal.

El canoso mayor fue uno de los artistas que se presentó en el Festival de Guararé con un lleno rotundo. Sin embargo, durante su presentación, el acordeonista tuvo una desavenencia con un medio que se dedica a cubrir bailes típicos. Al parecer, Jhonathan se habría molestado con el medio porque este prefirió cubrir un baile gratis, antes que a él, lo que provocó la controversia en redes sociales.

Fue tal la polémica que Jhonathan decidió romper el silencio y explicar lo ocurrido para no generar más rumores. En un video publicado la noche del miércoles, Chávez inició diciendo que el video que corrió por redes sociales donde se le ve reclamándole a la persona que maneja la cuenta con la que tuvo el conflicto, fue editado y sacado de contexto.

El acordeonista dejó claro que su reacción no fue más que un simple relajo que ya se ha vuelto costumbre entre su círculo cero y que incluso, en otras ocasiones, se ha dicho cosas mucho más fuertes con otros colegas, pero siempre desde la línea del respeto y la confianza.

Con el tema de los bailes gratis, Jhonathan aseguró que no está en contra de estos, que su molestia radica en el hecho de que hay empresarios y promotores que utilizan esta estrategia con el único fin de perjudicar a otros artistas, cosa que a él ya le han hecho en varias ocasiones. "No es que yo diga que están mal los bailes gratis, sino que lo hacen para joder a los demás, ese es el problema", expresó.

Agregó que actualmente existe una especie de “guerra de jardines” que inevitablemente está causado daños colaterales entre los artistas que se ven perjudicados por este tipo de prácticas desleales. Así mismo recalcó que varios colegas le han manifestado su desacuerdo con los bailes gratis.

Aunque Jhonathan en ningún momento menciona nombre de los músicos están haciendo bailes gratis, la que se sintió aludida por su video fue la cantante Doralis Mela, quien defendió su decisión de ofrecer sus presentaciones sin costo para promocionar su música y promover su nuevo conjunto típico junto a Kako Nieto, “Grandes Ligas del Pindín”.

"Los bailes gratis no tienen nada de malo. Nos ayudan a que las personas conozcan nuestro show, especialmente para los que estamos empezando. Ellos deciden si les gusta y si quieren seguir asistiendo o no. Es una oportunidad para nosotros y los demás conjuntos, porque estamos trabajando con mucho esfuerzo y dedicación, con ganas de crecer”, dijo Mela en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en medio de toda esta controversia, los usuarios en redes sociales estaban más interesados en saber sobre el dichoso “incidente” que ocurrió en el parque de La Tablas donde supuestamente se vio involucrado el acordeonista con otras dos personas, entre ellas, una presentadora de televisión.

"Oye, pero aquí falta más cuento, ta incompleto; "Jhonathan, aquí nadie se ha enterado del dichoso video editado de bailes gratis. Acá el chisme es otro"; "Estas queriendo desviar la atención del enredo que tuviste con Fxxx, diga también eso"; "Puedes subir un video con la luz de frente por favor así no vemos nada", son algunos de los comentarios que se leían en su publicación, pero horas después fueron borrados.

Lo que pasó en La Tablas se dio a conocer por un audio que circuló en redes sociales, pero hasta el momento ninguno de los tres involucrados se ha pronunciado oficialmente.