Reconocida influencer fitness sufre infarto cerebral tras inyectarse bótox

¿Qué probabilidades existen de que un procedimiento estético termine provocando un infarto cerebral? Aunque efectivamente existen casos como estos, lo cierto es que son muy poco probables, como lo que le sucedió a la reconocida influencer fitness Jous Fit, quien estuvo a punto de perder la vida por culpa de unas inyecciones de bótox.

De acuerdo con información de medios mexicanos, la creadora de contenido se encontraba en una clínica de belleza de Dubai, donde actualmente reside, aplicándose unas inyecciones de bótox en el rostro, cuando súbitamente perdió el conocimiento y comenzó a sufrir múltiples convulsiones, además de presentar dificultad para respirar.

Pese a que la ambulancia tardó 45 minutos en llegar al lugar, afortunadamente la influencer pudo ser estabilizada por el equipo médico y trasladada de urgencia a un hospital. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y se especuló sobre la supuesta muerte de la influencer, por lo que, después de recuperarse, ella misma decidió salir al paso y explicar lo que le había sucedido a través de su cuenta de Instagram.

“No respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, boca negra, estaba transparente”, detalló, ilustrando la angustia y severidad de su estado. En sus declaraciones, mencionó que su esposo, junto a otras personas presentes, intentaban mantenerla consciente y con vida mientras llegaba la ayuda médica, que tardó unos 45 minutos en llegar. "Cuando llegó la ambulancia y en manos de los doctores todo mejoró,” compartió Jous Fit, atribuida su recuperación parcial a la intervención de los servicios de emergencia.

Aunque no confirmó el parte médico, Jous cree que el infarto cerebral fue provocado por una reacción alérgica debido a que el bótox que le aplicaron estuviera mezclado con otras sustancias. Agregó que otra de las teorías que maneja es que haya sufrido una especie de ataque de pánico mezclado con hipoglucemia y que debido a sus bajos niveles de azúcar, tardaron en reanimarla.

La influencer dijo que llevar un estilo de vida saludable le salvó la vida, ya que pudieron reanimarla y le auguran una pronta recuperación.

Riesgos del bótox

Las inyecciones de bótox suelen ser seguras cuando estás bajo el cuidado de un proveedor de atención médica matriculado y capacitado. El procedimiento puede proporcionar resultados no deseados o incluso causar daño si no se hace de forma correcta. Según Mayo Clinic, los posibles efectos secundarios y resultados no deseados incluyen los siguientes:

Dolor, hinchazón o moretones en el sitio de la inyección

Dolor de cabeza o síntomas similares a los de la gripe

Párpados caídos o cejas desparejas

Sonrisa torcida o babeo

Ojos llorosos o secos

Infección en el sitio de la inyección

En raras ocasiones, el medicamento puede diseminarse a partes del cuerpo donde se supone que no debería ir y puede causar síntomas allí. Llama de inmediato al proveedor de atención médica si tienes alguno de estos síntomas horas o semanas después del procedimiento:

Debilidad muscular.

Problemas de visión

Problemas para hablar o tragar

Problemas respiratorios

Reacción alérgica

Pérdida del control de la vejiga

*Con información de Mayo Clinic y El Universal.com.mx*