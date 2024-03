Juan Diego Vásquez y el comentario sobre su doble personalidad ¿Qué dijo?

En 2019, con 22 años, Juan Diego Vásquez llegó a la Asamblea Nacional como el diputado más votado de todo el país. Pese a su precocidad, Vásquez logró que más de 33 mil electores del distrito de San Miguelito le dieran el voto de confianza con la esperanza de que hiciera la diferencia dentro de uno de los órganos del Estado más cuestionados por la sociedad. Cinco años después y a tres meses de culminar su quinquenio dentro del hemiciclo legislativo, Vásquez no solo se va con la satisfacción del “deber cumplido”, sino que además se va como una de las figuras políticas más respetadas del país. Sin embargo, el camino no ha sido fácil para el abogado, quien reveló que después de todos estos años en la Asamblea Nacional es probable que haya desarrollado un "trastorno" de doble personalidad.

Y es que ese diputado directo y hasta confrontativo que hemos visto en el pleno y sobre todo en la Comisión de Presupuesto cuando le ha tocado enfrentar a colegas y funcionarios por temas como las planillas, los traslados de partida y la transparencia en las finanzas del Estado, es totalmente diferente al Juan Diego que conoce su círculo más íntimo.

Vásquez reconoció que cuando está de fiesta con sus amigos o compartiendo con su familia, es una persona totalmente distinta a la que vemos en la Asamblea. “Soy otra persona cuando me toca estar con gente mala a la que hay que hablarle duro… Eso puede ser un caso no diagnosticado, pero no tan grave, de doble personalidad”, confesó el diputado en una entrevista para el programa Jelou.

Juan Diego contó que esa particular manera de “regañar” a los funcionarios cuando descubre que la cosa pública no ha sido manejada con la debida transparencia, la aprendió de su madre, quien lo educó con la ley de la “chancleta voladora”, pues confiesa que cuando era chiquito, bastante correa le dieron. No obstante, el diputado dejó claro que él no busca regañar, sino más bien encontrar las respuestas que el país exige en materia de transparencia.

"Yo trato de no regañar, lo que pasa es que a veces uno pierde la calma cuando alguien no responde lo que uno espera y cuando uno quiere escuchar respuestas para el país... Yo reconozco que puedo perder la calma", señaló.

‘Para algunos 4x8 es 40’

Graduado de la facultad de derecho, Juan Diego se ha caracterizado por manejar un discurso sabio, reflexivo y cargado de argumentos basados en la ley, lo que le ha llevado a ganarse el respeto y reconocimiento de colegas y políticos, pero especialmente del electorado. Y es que para muchos, Juan Diego representa una especie de figura importante de la que se espera que sepa de todo. Por eso hay quienes incluso lo ven como un “Baldor”, el famoso matemático cubano, autor del libro de álgebra más famoso del mundo.

Vásquez dijo que aunque él no se considera un genio de las matemáticas, al menos sí se sabe las tablas de multiplicar.