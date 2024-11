¡Atención gamers! Juegos de Switch podrán ser usados en la nueva consola de Nintendo

Nintendo aseguró que los videojuegos hechos para su popular consola Switch serán compatibles con su futura nueva versión, cuya fecha de lanzamiento es esperada ansiosamene por los usuarios. El gigante japonés de los videojuegos hizo el anuncio un día después de rebajar sus proyecciones de ventas anuales, con un declive de 60% en su beneficio neto para la primera mitad del actual año fiscal. La compañía prometió informar en marzo sobre la máquina que sucederá a la consola Switch, que ya está en su octavo año.

"El software Nintendo Switch también será utilizable en la sucesora de Nintendo Switch", indicó la empresa en un mensaje atribuido a su presidente, Shuntaro Furukawa, en una cuenta oficial en X.

"Se anunciará más información sobre la sucesora de Nintendo Switch, incluyendo su compatibilidad con Nintendo Switch, en una fecha posterior", agregó el mensaje. La futura consola también podrá utilizar el servicio de suscripción en línea de Switch.

Lanzada en marzo de 2017, la Nintendo Switch revolucionó el mundo de los videojuegos al ofrecer un diseño híbrido que permitía a los jugadores disfrutar tanto de una experiencia de consola doméstica, al conectarse a la televisión, como de una portátil. Este diseño innovador le permite al usuario llevar sus juegos a cualquier lugar, lo que representó una novedad en el mercado de las consolas. Desde su lanzamiento, la Nintendo Switch tuvo una recepción excepcional, logrando rápidamente éxito tanto en ventas como en aceptación crítica. Los jugadores y la prensa especializada la elogiaron por su versatilidad y catálogo de juegos exclusivos, que incluye títulos de gran éxito como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Pokémon Espada y Escudo. En sus primeros años, superó las ventas de otras consolas de la compañía, y en 2021, alcanzó más de 84 millones de unidades vendidas, colocándola entre las consolas más exitosas de la historia de Nintendo. Durante la pandemia del covid-19, la Switch se convirtió en un exitoso entretenimiento para todos los grupos de edad, gracias en parte al éxito de juegos como "Animal Crossing: New Horizons".

Fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, Nintendo comenzó como una compañía de cartas japonesas llamadas hanafuda. A partir de los años 70, Nintendo incursionó en el mercado de videojuegos y se convirtió en pionera de la industria con el lanzamiento de consolas como la Nintendo Entertainment System (NES) y personajes icónicos como Mario y Donkey Kong. Con más de un siglo de historia, Nintendo ha mantenido su liderazgo en innovación y creatividad, impulsando nuevas experiencias de juego y conquistando a varias generaciones de jugadores.

*Con información de AFP*