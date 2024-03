Kathy Phillips anuncia su segundo embarazo con un emotivo mensaje

Después de pasar por momentos muy complicados y aferrarse al sueño de ser madre, finalmente Kathy Phillips está recibiendo los frutos de su fe inquebrantable en Dios. Y es que después de vivir el dolor por la pérdida de dos embarazos, el milagro de la vida llegó a ella con el nacimiento de su primogénita Lyan Victoria en 2019. Hoy, cinco años después, la cantante y locutora vuelve a ser bendecida con un segundo embarazo.

Con un profundo y emotivo mensaje, la también presentadora de televisión anunció en sus redes sociales que tiene cinco meses de embarazo y por fin hoy lo confirmó con unas imágenes que dejan ver el crecimiento de su pancita.

“Siempre he hablado con Dios a solas… Él aún en mis más duras pruebas me ha demostrado su amor… por eso creo en su voluntad. Y entre sus bendiciones he sido afortunada de lograr tener la mejor respuesta a mis oraciones, ella, el refuerzo de mi fe… el arcoíris de mi vida, Lyann Victoria” expresó la cantante en un video publicado en su perfil de Instagram.

“Recuerdo aquellos episodios donde lloraba sin consuelo, cerraba los ojos y doblaba rodillas. Dios estuvo ahí para darme aliento siempre; dejé ir lo que a él debía regresar y entendí el sentido de la vida. Con lágrimas en mis ojos y aún sin poder asimilarlo les recuerdo que después de cualquier tormenta, siempre, siempre, llegará el arcoíris. Viene un nuevo arcoíris a nuestras vidas… Seremos 5!!", anunció.

La cantante también compartió una sesión de fotos en la que se puede ver su pancita de cinco meses. "Llevo 5 meses asimilando que para Dios no hay imposibles! Y que pedí tanto ser mamá que viene otr@".

Antes de que Kathy Phillips y su pareja, el DJ Luigui le dieran la bienvenida a Lyann Victoria, la cantante pasó por dos pérdidas dolorosas. La primera en 2015 cuando dio a luz a su hija Sofía- a quien solo tuvo en sus brazos por tres minutos. Seis meses después quedó embarazada de mellizos, pero la luz de esperanza se apagó a las 16 semanas de gestación. En ese momento, Kathy llegó a sufrir una terrible depresión, pero fue en la adversidad cuando más se aferró a Dios y logró salir adelante. Hoy, después de aquella tormenta, está viviendo los momentos más felices e importantes de su vida, convencida de que el tiempo de Dios no solo es bueno, sino también perfecto.