¡Le dio fue risa! A Kathy Phillips se le llevaron el carro en grúa por estar mal estacionada en calle 50

Es muy probable que la primera reacción que usted tenga al salir de un lugar y ver que su carro ha desaparecido sea de pánico y angustia, pues lo primero que se nos viene a la mente es que se lo han robado. Sin embargo, esta misma situación la vivió Kathy Phillips y en vez de preocuparse por el paradero de su vehículo le dio fue un ataque de risa. Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Aquí te lo contamos.

Resulta que la cantante y animadora iba tarde para el programa 'Cuenta el Wichi' del cual es presentadora junto a Franklin Robinson y Jacky Guzmán, y en medio del apuro, decidió estacionarse "debajo de un palo" en plena calle 50, sin imaginar que la policía de tránsito realizaría un operativo en el área y le remolcaría el carro en grúa por estar mal estacionada.

Cuando finalizó el programa y ya se marchaba, se dio cuenta que su carro había desaparecido. En ese momento los nervios le provocaron un ataque de risa pues no sabía si el vehículo se lo habían robado o se lo habían llevado en grúa. El incidente quedó grabado por Franklin Robinson que tampoco daba crédito a lo que estaba sucediendo, mientras Jackita era la única que se mostraba realmente preocupada por la situación.

Tras unos minutos, el trío de amigos visualizó al frente de la calle un policía de tránsito y allí entendieron que el carro de Phillips había sido remolcado por una grúa.

“NO había parking en la plaza, taba tarde, en el espacio donde me parkie. NO hay línea amarilla visible, ya habían 5 carros más estacionados, NO puedo dejarlo tannn lejos a este punto de mi embarazo, y ZAS se lo llevaron, Qué destino!! Ajajajaa”, escribió en el video publicado en la cuenta de Cuenta el Wichi.

Sin embargo, al final del día no quedó claro si Kathy tuvo que ir a buscar su carro al corral, ya que no se supo más nada del incidente, hasta que en horas de la noche del lunes, la cantante publicó un video en su Instagram explicando lo que había ocurrido y confirmando que efectivamente el agente de tránsito le puso una multa por estar mal estacionada, además de ordenar la remoción del vehículo con una grúa.

El asunto habría quedado allí, pero resulta que otro conductor grabó el momento en que el carro de la cantante y animadora era remolcado frente a los ojos de ella y de Franklyn. Pero según lo que dice el conductor en el video, el vehículo de Kathy "supuestamente" no fue remolcado debido al "tráfico de influencias" al tratarse de personas de la farándula".

“Ah pero lo que hace la plata y ser famoso, ya se lo trajeron pa trás, ya listo, de una vez, ahí ta la guial, ta Franklyn (se ve cuando se monta a la grúa) pero como uno es hijo de la cocinera se lo llevan y búscalo en tu patio y paga”, se le escucha decir al hombre mientras graba la escena.

Eso sí, de lo que no hay duda es que a la pobre Kathy si la boletearon por infringir las normas de tránsito.