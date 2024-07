¡Lo último! Kim Kardashian se inyectó esperma de salmón en la cara para verse más joven

La celebridad reveló su nuevo hallazgo en uno de los episodios de la última temporada de The Kardashians, cuando le contó a su mamá, Kriss Jenner, que se había sometido a un procedimiento en el que le inyectaron algo que hasta entonces era inimaginable para ellas: “Me hicieron un tratamiento facial con esperma de salmón, inyectándomelo en la cara”. Su progenitora reaccionó sorprendida y se quedó sin habla durante unos momentos.

La técnica de belleza que Kim utilizó no es nueva. Se popularizó en Corea del Sur como muchas de las otras metodologías que han llegado a América y que tienen la esperanza de proporcionarle a las personas una piel joven retrasando el envejecimiento.

Proporciona la estimulación de colágeno, el incremento de la renovación celular y la corrección de la distribución de la melanina. Los componentes del esperma de salmón benefician estas características y la regeneración de los tejidos. “Los primeros estudios in vivo han demostrado una mejora en el tono de la piel, las líneas finas, la elasticidad de la piel y la hidratación”, dijo al respecto el especialista Rod Rohrich en la revista Allure.

El procedimiento se conoce como Salmon DNA Facial o Spermine Treatment y tiene propiedades incluyen una contención de ADN y nutrientes que pueden ayudar a mejorar la hidratación, elasticidad y apariencia general de la piel, aumentando la elasticidad de la piel, haciendo que se vea más firme y saludable.

El esperma de salmón se extrae de los peces de manera controlada y ética. El proceso generalmente involucra la recolección del esperma durante la temporada de desove, sin dañar a los peces. Luego, el esperma es procesado y purificado para su uso en productos de cuidado de la piel.

Kim no es la primera famosa que se inyecta la cara con esperma de salmón, Jennifer Aniston dijo en una entrevista en 2023 que se realizó este proceso: “Lo primero que dije fue: ‘¿En serio? ¿Cómo se consigue el esperma del salmón?’”, mencionó la actriz.

Kim Kardashian ha dejado claro en repetidas ocasiones que probará todo lo que sea necesario, siempre y cuando esté aprobado por especialistas, con tal de verse mucho más hermosa y conservar su apariencia vital y juvenil: “Probaré cualquier cosa. Si me dijeran que literalmente tengo que comer caca todos los días y luciré más joven, tal vez lo haría. Tal vez sí”, dijo en el 2022 para The New York Times.