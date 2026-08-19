Kim Kardashian y Lewis Hamilton muestran su amor con románticas vacaciones

La empresaria estadounidense mostró parte de esta escapada a través de Instagram, donde dejó ver la cercanía que mantiene con el piloto británico de Fórmula 1.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton volvieron a acaparar la atención durante unas vacaciones tropicales en las que compartieron escenas familiares, fotografías junto al mar y momentos de complicidad.

“En algún lugar sobre el arcoíris ”, escribió Kardashian, de 45 años, al publicar las imágenes el lunes 17 de agosto. En una de las fotografías aparece caminando por una playa junto a Hamilton, de 41 años, mientras ambos lucen ropa informal para disfrutar del destino. Él lleva un bañador negro y ella luce un cubrebañador verde lima.

Otra de las instantáneas muestra a la pareja frente a un espejo con prendas coordinadas en tonos rosa, blanco y gris. La publicación también incluyó una fotografía en la que Kardashian y Hamilton aparecen junto a Khloé Kardashian, quien participó en el viaje con sus hijos, True, de 8 años, y Tatum, de 4.

El recorrido familiar incluyó actividades con los hijos de Kim Kardashian. La estrella de televisión compartió imágenes mientras intentaba practicar surf junto a Chicago, de 8 años, y Saint, de 10. Psalm, de 7, disfrutó del tiempo en la arena. La empresaria también publicó fotografías en bikini, además de imágenes de una tortuga marina y un atardecer.

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Esta nueva escapada representa otro capítulo en la creciente cercanía entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes ya habían compartido un viaje durante julio, esta vez a un lago. En aquella ocasión, el piloto publicó fotografías junto a la empresaria después del fallecimiento de su abuela, Mary Jo “MJ” Shannon, quien murió a los 91 años.

“Abraza a tus seres queridos, 🫂”, escribió Hamilton en aquella publicación, difundida pocas horas después de que Kris Jenner comunicara la muerte de MJ. El mensaje evidenció el acompañamiento que el piloto brindó a Kardashian y a su familia durante ese momento personal.

La relación entre ambos también ha llamado la atención por la presencia de Hamilton en el entorno familiar de Kardashian. Una fuente citada por PEOPLE afirmó en junio que el hecho de que la empresaria permita que el piloto comparta tiempo con sus hijos demuestra “cuánto confía en él”. La misma fuente explicó: “Kim es muy selectiva cuando se trata de las personas que permite alrededor de sus hijos”. También añadió: _“Es muy protectora con ellos y no toma a la ligera las nuevas presentaciones”.

Los primeros indicios públicos de una posible relación surgieron en febrero, cuando ambos fueron vistos durante un “encuentro romántico” en París. Desde entonces, las apariciones conjuntas han aumentado y han alimentado el interés sobre su vínculo.

Hamilton también visitó a Kardashian mientras ella trabajaba en el rodaje de All’s Fair, una producción en la que participa como actriz. Posteriormente, la empresaria viajó para acompañarlo durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en junio, reforzando la imagen de apoyo mutuo que han mostrado durante los últimos meses.

Aunque ninguno de los dos ha definido públicamente el estado de su relación, sus apariciones compartidas han adquirido un marcado carácter familiar. La reciente publicación de Kardashian reúne precisamente esos elementos: vacaciones, hijos, actividades al aire libre y momentos de cercanía con Hamilton.

Las imágenes difundidas ahora vuelven a colocar a Kim Kardashian y Lewis Hamilton entre las parejas más observadas del entretenimiento internacional y el deporte. El viaje, además, muestra una dinámica cada vez más integrada entre sus respectivos círculos personales, mientras ambos continúan compartiendo espacios públicos y privados sin ofrecer mayores detalles sobre su relación.

La combinación de fotografías románticas, convivencia familiar y viajes compartidos mantiene el interés sobre el vínculo entre la fundadora de SKIMS y el campeón de Fórmula 1. Por ahora, sus publicaciones dejan constancia de una cercanía que continúa creciendo frente a las cámaras y también dentro de sus respectivos entornos familiares.