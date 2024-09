¿Confucio? El error viral de Miss Cataluña al confundir 'natalidad' con 'notabilidad' en el Miss Universo España

Manejar los nervios en momentos cumbres es una habilidad que no todas las personas dominan, en muchos casos, se requiere de tiempo y mucha práctica para aprender a enfrentar situaciones que pueden llegar a ser desafiantes y hasta intimidantes. Un ejemplo claro de ello son los concursos de belleza, donde las participantes, además de mostrar sus atractivos cuerpos, son sometidas a la “temida” ronda de preguntas que muchas veces se convierte en su verdugo, pues varias son las que han quedado marcadas en la historia por cometer errores monumentales a causa de los nervios.

Te puede interesar: 🔗El caso de la mujer cuyo pulmón colapsa cada vez que le viene la menstruación

Te puede interesar: 🔗Presentadora española rompió el silencio sobre su romance con Gerard Piqué: "No te lo voy a negar"

Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Lara Doval, representante de Cataluña en la gala de Miss Universo España 2024, celebrada en Tenerife durante este fin de semana. Cuando llegó la ronda de preguntas y respuestas, la presentadora del certamen llamó al escenario a Miss Cataluña y le preguntó sobre "el descenso de la natalidad en España". Sin embargo, Doval visiblemente confundida, pareció entender "notabilidad" en vez de "natalidad", por lo que su respuesta, fuera de toda lógica y sentido, dejó perplejo tanto a los espectadores, como al jurado.

"El descenso de la notabilidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente como sociedad. El descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y contra lo que debemos luchar, pero también es algo que puede contribuir a mejorar como planeta y como sociedad", declaró Doval a las cámaras.

Como era de esperarse, la respuesta de la modelo catalana no tardó en hacerse viral en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios, donde muchos usuarios compararon su monumental error con el de la célebre panameña Giosue Cozzarelli, en la edición de Miss Panamá 2009, cuando afirmó que "Confucio fue uno de los que inventó la confusión". El incidente también abrió un debate sobre la pertinencia de plantear preguntas sobre temas complejos como la natalidad en un certamen de belleza.

"Yo cuando me inventaba una respuesta en un examen para no dejarla en blanco"; "Fuera bromas, la pregunta que le ha sacado a esta chica está fuera de contexto y menos en una celebración del concurso de belleza en vez de hablarle del concurso y de su nominación. Si vas a hablarle de natalidad le hablas en una entrevista si la concede no en una ceremonia"; "Esta chica definitivamente no entendió la pregunta, creo que ni siquiera sabía que se referían a la baja natalidad, es obvio que no entendió. Pero en fín, decidió improvisar y Lucirse", son solo algunas de las respuestas que se pueden leer en X.

Al final la corona fue a parar a manos de Michelle Jiménez, representante de Islas Baleares, quien se impuso entre las 16 aspirantes. Paula Pérez, de la Comunidad Valenciana, ocupó el segundo lugar, mientras que Rosa Rodríguez quedó en el tercero. Ahora, Jiménez, de 21 años, tendrá la responsabilidad de representar a España en el certamen internacional, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en Ciudad de México.