Le piden que cierre los ojos | Cristiano sube una foto besando a Georgina y los usuarios lo critican

Aunque el astro portugués quiso tener un tierno gesto con su esposa Georgina Rodríguez para callar los fuertes rumores de separación que han acaparado los titulares de la prensa rosa en las últimas semanas, los usuarios notaron algo en la imagen que no pasaron por alto.

La imagen de familia feliz y encantadora que siempre han mostrado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez desde que iniciaron su relación parece tambalearse tras las especulaciones de una posible crisis que podría acabar con su matrimonio, y es que desde Portugal han señalado que el futbolista “está harto” de la modelo que solo se la pasa “despilfarrando” el dinero en lujosos accesorios innecesarios.

Ahora, en un intento por ponerle fin a la controversia, el futbolista de Al –Nassr compartió una imagen en su Instagram dándose un ‘besito’ con Georgina y con la frase “Brindando por el amor”. Sin embargo, la foto lejos de ponerle fin a los rumores lo que causó fue más dudas.

La publicación, que ya alcanza los 14 millones de ´likes’, ha suscitado muchas más especulaciones y es que el gesto de Ronaldo en la fotografía ha sido muy comentado. El futbolista ni siquiera cierra los ojos para besar a su pareja.

“¿Por qué no cierra los ojos?”, “Besándola a ojo abierto”, “Cuando un hombre besa a una mujer y no cierra los ojos es sinónimo de…”, “Si no cierra los ojos no hay amor”, fueron algunos de los muchos comentarios de los internautas en las redes sociales.

La foto que le ha dado la vuelta al mundo ha sido incluso comparada por fotos antiguas donde Ronaldo si sale cerrando los ojos al besar a Gio, lo que inclina a la gente y a muchos medios a opinar que esto fue solo estrategia para ‘alivianar las aguas’, ya que aseguran que ambos solo siguen juntos por publicidad.

Y es que, lejos de mantenerse discreto y bajo perfil como suele hacer en estas situaciones, el futbolista decidió mandar un mensaje que ya es protagonista de muchos titulares, pero como bien dice el dicho “una foto vale más que mil palabras”.

Para la disconformidad de muchos, parece que con esto ya todo está dicho y solo queda esperar como sigue evolucionando esta polémica relación.

El futbolista y la influencer comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han formado una familia bonita, unida y numerosa. Desde hace unos meses la familia completa se mudó a Arabia Saudí, debido a los compromisos profesionales del deportista al unirse al equipo Al- Nassr. Y a pesar de los rumores que apuntaban a que Ronaldo podría estar molesto por los excesivos gastos de su pareja y su egocéntrica, ambos parecen seguir muy unidos, sobre todo tras la pérdida de su hijo, Ángel, mellizo de la pequeña Bella que ya tiene un año.