'Está harto' | Crecen los rumores de separación en Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

¿Se acabó el amor? Al parecer los rumores de una posible crisis matrimonial entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer Georgina Rodríguez cada día toman más fuerza, y es que algunos medios aseguran que el astro portugués ya está harto de ella.

Hace un par de semanas, medios portugueses empezaron a especular sobre un posible distanciamiento entre ambos. A raíz de esto, la modelo Georgina Rodríguez publicó una imagen en su cuenta de Instagram con el futbolista donde ambos lucían muy enamorados para desmentir dichos rumores.

Sin embargo, los indicios de que la relación está en la cuerda floja siguen ahí. El programa de televisión portuguesa ‘Noite das Estrelas’ ha asegurado que la pareja está atravesando una crisis. Ellos indican que Cristiano estaría cansado de la actitud de Georgina y de como ella se muestra ‘’alejada de la realidad y frívola”.

El programa portugués contó con la visita del psicólogo Quintino Aries, amigo íntimo de la madre de Cristiano, Dolores Aveiro. “Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está pasando por un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos contenido está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, dijo Quintino. Y es que, no es un secreto para nadie, la poca relación que tiene la madre de Cristiano con su actual pareja.

“Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada” agregó uno de los panelistas del programa.

Otro panelista del programa añadió que Cristiano esta ‘harto de ella’ y asegura que no habrá boda pues ellos solo siguen juntos para alimentar el producto.

Por otra parte, durante el show portugués solo una persona salió a la defensa de la pareja y fue Filipa Castro, íntima amiga del jugador de futbol Ronaldo. “Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes regados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar.”

El futbolista del Al Nassr, 38 años, y la modelo, de 29 años, siempre han estado en el ojo público, rodeado de polémicas de este tipo, pero a pesar de eso, ellos no se dejan tumbar y siempre han sabido manejar este tipo de especulaciones de manera inteligente y alejado de los medios.

Aunque una de las razones por las que este rumor ha tomado más fuerza es porque Georgina se ha vuelto más ´egocéntrica´ desde que se volvió famosa y lo hemos podido ver en su Reality de Netflix “Soy Georgina”, quien hace un mes estrenó su segunda temporada la cual no ha sido bien recibida por el público por la actitud de Gio.

Esta es una de las parejas más admiradas y famosas del mundo del deporte por la forma romántica en la que se conocieron.