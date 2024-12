Doble de Brad Pitt condenado a 16 años de prisión por agresión y abuso sexual

Luke Ford, un escocés que trabajó como doble de cuerpo del actor Brad Pitt, fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal Superior de Edimburgo tras ser hallado culpable de una serie de abusos sexuales y físicos contra mujeres a lo largo de más de una década, según informó la Oficina de la Corona y el Servicio Fiscal del Procurador de Escocia.

Ford, de 35 años, utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas, a quienes sometía a una amplia gama de maltratos que incluían violencia física, agresiones sexuales y chantaje emocional. Entre los actos más graves que se le atribuyen están estrangulamientos, golpes físicos —como estrellar la cabeza de una de las mujeres contra la ventanilla de un automóvil— y amenazas con difundir imágenes comprometedoras de sus víctimas a sus compañeros o familiares si no accedían a sus exigencias, según detallaron los fiscales.

Steven Gray, inspector de la Policía de Escocia, describió a Ford como un "depredador sexual peligroso y manipulador" y expresó su esperanza de que la condena permita a las víctimas encontrar algo de alivio y avanzar en sus vidas. “El encarcelamiento de Ford es un paso importante para hacer justicia por sus crímenes”, afirmó.

Entre las 19 condenas que Ford recibió una por el delito de "stealthing", que consiste en retirar un preservativo durante el acto sexual sin el conocimiento ni el consentimiento de la pareja, lo cual es considerado una violación según las leyes escocesas. Esta es la primera sentencia de este tipo en el país, marcando un precedente legal significativo.

Una de las víctimas, quien conoció a Ford a través de la aplicación Tinder en 2017, relató cómo, al compartir la cama con él, le entregó un preservativo y le pidió que lo utilizara como medida de prevención contra un embarazo no deseado. Según su testimonio, él inicialmente accedió, pero luego confesó que no lo había usado. "Me sentí en estado de shock y completamente violada", declaró la mujer al diario The Times de Londres.

La víctima explicó que, tras confrontarlo, Ford minimizó su comportamiento llamándola "paranoica" y la presionó para que tomara una píldora anticonceptiva de emergencia.

Originario de Stirling, Escocia, Ford fue descrito durante el juicio como un actor amateur que trabajó como doble de cuerpo de Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z, rodada en Glasgow en 2013. Según una de las víctimas, Ford presumía de su participación en la producción y mostró una actitud de superioridad. “Realmente creía que estaba destinado a ser el próximo Brad Pitt”, comentó una de las mujeres entrevistadas por STV News, quien prefirió mantener el anonimato.

“Era un maestro manipulador”, continuó la víctima. “Afirmaba que era el único doble de riesgo del actor, aunque sabemos que hubo varios en esa película. Pero lo decía de tal forma que parecía querer convencernos de su importancia”.

La mujer también señaló cómo los años de manipulación y abuso por parte de Ford afectaron profundamente su vida: "Me tomó mucho tiempo superar lo que pasó. Ahora puedo decir que la vida es buena, pero no fue fácil llegar hasta aquí".

Los fiscales destacaron la larga trayectoria de abusos cometidos por Ford, que se extendieron durante más de una década. Las investigaciones revelaron un patrón repetitivo de comportamiento que se intensificaba con cada nueva víctima. En algunos casos, Ford recurrió al chantaje emocional, amenazando con destruir la reputación de las mujeres mediante la difusión de fotografías explícitas. En otros, la violencia física fue su herramienta para someter a sus parejas.

El caso de Luke Ford ha generado un amplio debate en Escocia sobre la importancia de abordar la violencia de género y la necesidad de enmendar lagunas legales para proteger mejor a las víctimas de abuso. La condena por "stealthing" ha sido especialmente significativa, ya que establece un precedente para futuros casos relacionados con este delito. Las autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres esperan que esta sentencia sirva como advertencia para otros perpetradores y como un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas.

Con 16 años de prisión, Ford se enfrenta ahora a las consecuencias legales de sus crímenes, mientras sus víctimas buscan reconstruir sus vidas tras años de trauma y abuso.

*Con información de www.people.com*