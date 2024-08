Famoso youtuber que documentó su lucha contra un raro cáncer falleció a los 35 años

Luke Goodwin, originario de Grimsby, Inglaterra, y conocido por documentar su batalla contra un raro tipo de cáncer en su canal "I Will Not Be Defeated", falleció el pasado 2 de agosto a la edad de 35 años. El creador de contenido, que luchaba contra un leiomiosarcoma en etapa cuatro, se ganó la admiración de muchos por su valentía al compartir su historia con el mundo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Beckey, a través de un conmovedor video publicado el 4 de agosto en el canal de Luke: "Este es un video que nunca quise hacer", confesó Beckey con profunda tristeza "Luke falleció pacíficamente el 2 de agosto en casa, rodeado de su familia: su mamá, su papá y yo, su esposa. Ahora él está en paz, libre de dolor".

Goodwin había comenzado a relatar su experiencia con el cáncer en YouTube en abril de 2023, acumulando más de 7,000 suscriptores que seguían de cerca su desafiante camino. A pesar de que su diagnóstico en 2022 le dio una esperanza de vida de un año, Luke desafió las expectativas y sobrevivió más tiempo, gracias a varias rondas de quimioterapia.

Durante su difícil lucha, Luke se convirtió en un símbolo de fuerza para muchos. En uno de sus últimos videos, reflexionó: "Algunos dicen que tengo una fuerza mental increíble. Tal vez lo vean así, pero cuando esa es la única opción, simplemente surge de manera natural".

Beckey, quien compartía con Luke dos hijos pequeños, Taylor de 5 años y Scarlett de 3, se emocionó al hablar de su esposo: "Luke fue una persona asombrosa. Me enseñó a ser fuerte, incluso en los momentos más difíciles. Fue un padre, hijo y esposo excepcional, y su legado continuará vivo", afirmó.

Además, Beckey expresó su agradecimiento a los seguidores de Luke por el apoyo incondicional durante su lucha contra el cáncer: "Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes", dijo. Aunque no está segura de cómo proceder, dejó abierta la posibilidad de continuar con el canal de Luke "espero poder hacer más actualizaciones si la gente lo desea", mencionó.

El último video de Luke fue publicado el mes pasado, dejando un poderoso testimonio de su resiliencia. Su historia, marcada por una inquebrantable determinación y un deseo de inspirar a otros, seguirá siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan desafíos similares.

¿Qué es el leiomiosarcoma?

El leiomiosarcoma es un tipo raro y agresivo de cáncer que se forma en los músculos lisos, los cuales se encuentran en órganos como el útero, el intestino y los vasos sanguíneos. Puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el abdomen y el tracto gastrointestinal. Este cáncer es difícil de tratar y suele requerir cirugía, quimioterapia o radioterapia.