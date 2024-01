Supercampeones | La cómica en la que un partido duraba varios días llegó a su final tras 43 años

El autor del popular manga de fútbol "Captain Tsubasa", conocido sobre todo en Hispanoamérica como "Supercampeones" y en España como "Oliver y Benji", dio este viernes el pitido final tras 43 años de espectaculares jugadas, que deleitaron a millones de lectores en todo el mundo.

El manga creado por Yoichi Takahashi fue publicado por primera vez en 1981 en el semanario japonés Shonen Jump, y su héroe, el joven prodigio del fútbol Tsubasa Ozora, inspiró a posteriores leyendas del balón como Zinédine Zidane, Lionel Messi y Kylian Mbappé. La saga conoció muchas adaptaciones, tanto en dibujos animados como en videojuegos, y tiene incluso estatuas en su honor en su barrio natal en Tokio.

El dibujante de 63 años anunció el final de la serie a comienzos de abril en una entrevista publicada en la última edición de la revista "Captain Tsubasa", alegando problemas de salud y la evolución de la industria del manga. "No es una decisión fácil de tomar y puede decepcionar y entristecer a aquellos que adoran leer 'Captain Tsubasa', pero espero que comprendan mi decisión", escribió en una carta a los lectores de la revista.

Takahashi afirmó que espera que sus personajes continúen viviendo mediante las adaptaciones hechas de la obra. La serie de dibujos animados se difundió en más de 100 países y se vendieron más de 90 millones de ejemplares del manga, según el sitio especializado Mangazenkan.

Takahashi, que se aficionó al fútbol viendo por televisión el Mundial de 1978, organizado y ganado por Argentina, declaró a la AFP en febrero de 2023 que con su obra quiso popularizar este deporte en Japón, donde el campeonato profesional (J-League) no se creó hasta 1993. También es el presidente y propietario de un club de fútbol, el Nankatsu SC, al que espera llevar desde el campeonato regional a la élite. "En Europa, es algo natural alentar a tu club local, pero no tenemos esa cultura en Japón. Yo no tenía club local, así que cree uno", explicó.