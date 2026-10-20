María Antonia y María Eduarda recrean el meme del pastel que las hizo virales hace seis años

En esta ocasión, la publicación vuelve sobre la escena, sin agregar nuevos detalles personales sobre las hermanas.

María Antonia y María Eduarda, las hermanas brasileñas que se hicieron conocidas en internet por una discusión durante una fiesta infantil, volvieron a captar la atención de las redes sociales. Seis años después del video que convirtió una escena familiar en un fenómeno viral, ambas recrearon el momento que muchos usuarios recordaron a través de memes y publicaciones compartidas.

La nueva grabación fue publicada el domingo 18 de octubre de 2026 en el perfil público de Instagram que las hermanas mantienen y donde suelen hacer referencia a aquel episodio. En el video aparecen con una decoración muy similar a la del cumpleaños que dio origen a la historia en 2020. La publicación incorpora un pequeño recuadro con fragmentos de la grabación original, para comparar la escena de entonces con la recreación reciente.

El momento en que las hizo conocidas ocurrió durante la celebración del tercer cumpleaños de María Eduarda. Mientras la niña se preparaba para apagar la vela de su pastel, su hermana mayor, María Antonia, se adelantó y sopló antes que ella. La acción desencadenó una reacción inmediata de la cumpleañera, que tomó a su hermana por el cabello y terminó enredada con ella en una breve pelea frente a los invitados.

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La secuencia duraba apenas unos segundos, pero la sorpresa y la expresión de María Antonia hicieron que el clip se propagara rápidamente. Usuarios de distintas partes del mundo lo compartieron, lo convirtieron en meme y lo utilizaron para representar situaciones de rivalidad entre hermanos. La grabación terminó siendo conocida como el meme de las niñas del pastel, una referencia que continuó apareciendo en conversaciones digitales mucho después del cumpleaños.

Con el paso de los años, la familia ha mantenido el recuerdo del video en el perfil público de las hermanas. Las publicaciones suelen aludir al episodio que las hizo conocidas, y la recreación de este octubre retoma de forma deliberada la decoración y el encuadre de la fiesta original. La inclusión del fragmento de 2020 refuerza el vínculo entre ambas grabaciones y ayuda a explicar por qué la escena sigue formando parte de la memoria de internet.

El regreso del meme también permite observar el tiempo transcurrido desde aquella fiesta. En 2020, María Eduarda celebraba tres años y María Antonia era la hermana mayor que se adelantó a soplar la vela. Hoy, la historia vuelve a circular en una versión recreada por las mismas protagonistas, que retoman una escena que las acompañó durante buena parte de su presencia pública en redes.

La viralidad del video original se explica por su brevedad y por la facilidad con que los usuarios adaptaban la escena a otros contextos. El clip dejó de ser únicamente el registro de una fiesta para convertirse en una imagen reconocible dentro de la cultura de los memes. La nueva versión juega con ese recuerdo compartido.

La recreación no cambia lo ocurrido en 2020 ni añade detalles sobre aquella discusión. Su propósito es volver sobre un episodio conocido y mostrarlo desde el presente, con una referencia al material original. Seis años después, las hermanas siguen asociadas a la escena de la vela, pero esta vez reproducen ellas mismas el momento que las hizo famosas.

Así, las hermanas brasileñas regresan a las conversaciones en línea con un recuerdo que muchos usuarios reconocen. El nuevo video une pasado y presente y confirma que el meme del pastel sigue formando parte de su historia pública. La recreación invita a compartir la secuencia y observar a las protagonistas volver, seis años después, al episodio que las hizo virales.