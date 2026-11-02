Martha Stewart se disculpa por disfrazarse de persona sin hogar en Halloween

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV.

Nueva York, Estados Unidos/La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó el domingo por la noche por su decisión "insensible" de disfrazarse de mendigo sin hogar en la noche de Halloween.

"Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata", escribió la escritora y presentadora de televisión de 85 años en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con vaqueros rotos, un jersey rasgado y la cara manchada. Stewart también portaba un cartel en el que se leía "I Am Hungry Help Me!!" (Tengo hambre, ayúdame).

Las redes no tardaron en inundarse de críticas hacia Stewart.

"Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho", afirmó la empresaria en un comunicado.

También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, "no fue suficiente".

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV.

A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacada de Estados Unidos.