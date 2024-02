Los mejores éxitos de Rolo De León y el Comando Tiburón

Ciudad de Panamá/Comando Tiburón fue un cuarteto panameño de Reguetón, formado en el año 1995. Estaba conformado por Édgar Pozo (DJ Flecha) , Iván Broce (Phantom), Rodolfo de León (Rolo) y Ariel de la Espada (Magnético).

Este grupo de DJs se dedicaba a llevarles la música a los oyentes en la ciudad de Panamá en una estación de radio Super Q en un programa radial llamado “El Show del Comando Tiburón”.

Luego de eso, Rolo tuvo la idea de volver a concebir la agrupación, escribiendo sus propias canciones para darle un cambio al enfoque de la misma, de modo que pudieran darle variedad a la música que ellos solían poner en eventos y emisoras, dándole la opción al público de ver un show con videos de diversos artistas y además disfrutar de la presentación del grupo.

Con su famoso ¡Ya tu sabes quienes son! las canciones de Comando Tiburón se convirtieron en grandes hits, siendo las más sonadas. Incluso, se puede decir que Comando Tiburón era sinónimo fiestas en Panamá.

Comando Tiburón se caracterizó por interpretar sus canciones en diversos géneros musicales, como reggae, socca y ritmos folklóricos panameños, entre otros.

Tuvieron muchos éxitos, siendo de las agrupaciones más solicitadas en radioemisoras y en festivales musicales en Panamá o en otros países como Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Curazao y Estados Unidos.

Las más sonadas

El grupo ganó reconocimiento con temas como "Te pillé", "No quiero ni verla", "Vete", "Aquí extrañándote", "Desorden", "No voy a llorar", "No podrás olvidarme", "Pasado pisado", "Lo haré" y "Viaje a las estrellas".

Sin embargo, el Comando Tiburón ha dejado un legado imborrable en la música y es que en todas las fiestas no pueden faltar temas que a más de uno ponen a cantar a todo pulmón como ''Disco y Playa'', ''Blackberry'' y ''No llores más''.

La agrupación logró impactar en la escena musical panameña por casi dos décadas.