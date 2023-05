El mensaje en Twitter de Alejandro Sanz que dejó consternados a sus fanáticos

Todos los seres humanos llegamos a un momento en nuestras vidas donde no podemos más con las situaciones que nos agobiaban, afectando en muchas ocasiones nuestra salud mental y de ese episodio no escapan ni los más grandes artistas.

En esta ocasión, fue el cantante de habla hispana Alejandro Sanz, quien provocó preocupación entre sus seguidores al postear en Twitter un mensaje en el que expresa no estar bien y dijo sentirse triste y cansado.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de mayo de 2023

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, confesó el cantante madrileño.

El sincero mensaje de Sanz para con sus fans se difunde a pocos días de que inicie su gira Sanz en vivo 2023. El intérprete de música Latina arrancará con un tour musical en Pamplona el próximo 3 de junio para después pasar por Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Onda, en Castellón. Mientras para septiembre y octubre tiene planeados conciertos en Estados Unidos y México.