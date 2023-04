Karol G enfurecida con revista: 'Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así'

Panamá/La revista GQ entrevistó a la cantante colombiana quién estaría en la portada de las ediciones de los meses de abril y mayo, sin embargo el descontento de Karol G al ver cómo habían quedado sus fotos tras el estreno de la portado fue inmediato y no dudó en expresarse en sus redes sociales diciendo que la portada de la revista "no la representa".

Y es que quienes ya han visto a la cantante en persona no ponen en tela de duda que las ediciones en Photoshop que le hicieron sobrepasaron el límite !parece otra persona!

El estreno de la portada y la entrevista fue hoy 6 de abril, la revista no dudó ni un segundo un publicar una imagen de la cantante llena de ediciones que lejos de hacerla más atractiva, han hecho todo lo contrario, razón por la que la cantante reventaría en su Instagram hace pocas horas.

En las primeras líneas del párrafo escrito por la colombiana para expresar su gran descontento dice "no sé ni por donde empezar" dando a entender ese sentimiento que muchos tenemos cuándo son tantas cosas que queremos decir pero sabemos que debemos ser lo más breve posible.

Luego, asegura que esa portada de la revista GQ "no la representa" y es que pareciera como si lo hubieran hecho intencionalmente, cambiando totalmente su aspecto y contextura física.

Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural.