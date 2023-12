Miss Francia corona a la primera mujer de cabello corto de su historia: 'Es una victoria de la diversidad'

La modelo Eve Gilles, de 20 años se convirtió en la primera concursante con cabello corto en ganar el Miss Francia, una decisión que ha suscitado un enorme debate sobre los estereotipos sexistas que dominan los certámenes de belleza.

Por primera vez en sus 103 años de historia, Francia tendrá una representante andrógina y con un look poco convencional en el próximo Miss Universo 2024 tras el triunfo de Eve Gilles, quien fue coronada el pasado 16 de diciembre ante más de 7 millones de espectadores como la nueva Miss Francia y aunque su victoria ha levantado una avalancha de críticas en cierto sector de la sociedad, muchos espectadores aplaudieron la elección de Guilles al considerarla un paso hacia el progreso y la diversidad.

"Estamos acostumbrados a ver señoritas hermosas con cabello largo, pero yo elegí un look andrógino con cabello corto", aseguró Eve Gilles, defendiendo así el peinado elegido. "Nadie debería dictar quién eres. Cada mujer es diferente, todas somos únicas", añadió.

Gilles, que llegó al concurso representando a la región de Nord-Pas-de-Calais, ganó con un abrumador apoyo de los espectadores quienes tenían en su poder el 50% de la puntuación, mientras que el otro 50% estaba en manos del jurado calificador.

Pese a que son muchos los que han defendido esta victoria, hay quienes han mostrado su malestar en redes sociales asegurando que este tipo de elección lo que busca es "inculcar valores wokistas en la sociedad". "Miss Francia ya no es un concurso de belleza sino un concurso basado en la inclusión"; "Ya no juzgamos la belleza, sino la ideología de esta mujer ultrafeminista"; "No se parece en nada a Miss Francia", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Por contraparte, Gilles contó con el apoyo público de varios políticos quienes se alabaron su triunfo. "Entonces, en Francia, en 2023, medimos el progreso del respeto a las mujeres por la longitud de su cabello?", expresó la diputada Sandrinne Rousseau.

Una defensa a la que se une Karima Delli, otra diputada francesa: "¡Gran apoyo a Eve Gilles, #MissFrance2024, frente a los tweets de odio en las redes sociales de increíble violencia!". Pero si algo sorprendió fue el posicionamiento positivo de Marine Le Pen: "¡Felicitaciones a Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, que se convierte en nuestra nueva Miss Francia!".

La victoria de Gilles se produce menos de una semana después de que un tribunal condenara a una cadena y a una productora de televisión francesas a indemnizar a dos finalistas anteriores de Miss Francia por filmarlas en secreto y mostrar sus pechos desnudos en directo. Según el tribunal, ambas mujeres fueron filmadas en los vestuarios “sin que se les informara”.