Modelo de Victoria Secret sufrió un aborto espontáneo tras quedar embarazada mientras tenía un DIU

Lejos de imaginar que una situación de estas pudiera ocurrirle, como les ha pasado a otras mujeres, la modelo Taylor Hill tuvo que sufrir una gran pérdida y los dolores corporales y emocionales después de quedar embarazada a pesar de estar utilizando un DIU.

Te puede interesar: Corte Suprema de Texas rechaza pedido para precisar excepciones médicas al aborto

"Hace unos tres años, tuve un aborto espontáneo. Fue una circunstancia realmente extraña. Tenía un DIU. Así que no estaba tratando activamente de quedar embarazada. No estaba en absoluto en el espacio mental para estar embarazada”, reveló Taylor en el episodio del 17 de junio del podcast On Purpose de Jay Shetty.

La mujer, quien tiene 28 años, detalló que el impacto fue duro para ella y que esto la hizo comprender que las posibilidades de quedar embarazada mientras se está planificando son más amplias de lo que la gente cree: "Por supuesto que puede suceder. Me pasó a mí", enfatizó.

"Mi embarazo estaba en mi útero, era viable y técnicamente saludable. Las circunstancias y el ambiente en el que concebí eran un ambiente un poco turbulento. Mi médico dijo: 'Realmente no sabemos qué va a pasar aquí porque concebiste en un ambiente donde tu cuerpo te dice que no deberías estar embarazada, embarazada por el DIU, y si lo quitamos estamos cambiando el ambiente, no sabemos qué pase. 50/50 sobre si vas a llevar a cabo esto'", detalló la mujer respecto a su conversación con el profesional de la salud.

Relató que estaba emocionada y tratando de mantenerse lo más neutral posible, pero fue difícil. Estaba en shock, confundida y sentía miedo. Pero al mismo tiempo, se casaría con su novio. “Amo a esta persona. Quiero tener una familia con esta persona. Tengo 25 años, todavía es joven, pero me siento algo preparada si tuviera un hijo", reveló que se dijo a sí misma.

Tras nueve semanas de embarazo, un día empezó a sangrar: "Empieza a suceder y estoy sola en mi casa. Llamo a mi marido y estoy devastada porque sé que esto está a punto de pasarme. Ambos estamos llorando. Y me di cuenta de que estaba tan desconsolado que no podía estar allí. Creo que eso fue realmente doloroso para él también”, concluyó.