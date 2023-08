Mordiscos y puñetazos | Así fue como inició la pelea entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

La policía de Tailandia ha dado nuevos detalles sobre el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta quien murió desmembrado a manos del joven chef español Daniel Sancho. Tras conocerse el informe final de la autopsia hecha a los restos del cuerpo que pudieron ser recuperados, las autoridades han dado pistas de cómo inició la pelea que acabó con el cirujano muerto y el español acusado de asesinato premeditado.

“Primero se pelearon. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavamanos, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses”, revelaba a la agencia EFE Surachate Hakparn, el investigador a cargo del caso, quien es conocido en Tailandia como "Big Joke".

Ahora, se conocieron algunos detalles más de cómo fue ese forcejeo. Al parecer, Edwin Arrieta se habría defendido a mordiscos de los golpes que le habría propinado el hijo del actor español Rodolfo Sancho. Unos mordiscos con los que intentó zafarse de las crueles intenciones de Daniel y que habrían dejado una importante herida visible en el cuerpo del joven, según los agentes locales y de acuerdo con la información que proporcionó el corresponsal en Tailandia de Antena 3, Adrián Foncillas.

El periodista reveló, según lo que le dijeron los policías tailandeses, que el enfrentamiento entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho habría sido más tenso de lo contado en un principio. “Nos ha dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz y mucho más prolongada de lo que pensábamos. Nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho dejándole una herida muy visible”, relataba.

“La autopsia no nos va a decir si hubo cuchillada, porque el torso no se ha encontrado, solo contamos con una camiseta rota sin una gota de sangre. La policía dice que, de todos modos, esto es irrelevante, para ellos no hay ninguna duda de que fue un crimen premeditado”, agregaba.

El corresponsal español también agregó que para las autoridades tailandesas ya no es relevante volver a interrogar a Daniel Sancho, puesto que las pruebas de ADN ya están en Bangkok y que lo único que van a hacer es buscar las partes del cuerpo que faltan, en especial el torso, así como sus pertenencias, sobre todo el móvil y su pasaporte”.