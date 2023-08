Edwin Arrieta murió degollado | Autopsia confirmó la causa de muerte

Diecinueve días después que la policía tailandesa encontrara el cuerpo desmembrado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y la posterior confesión de Daniel Sancho, autor del horrendo crimen, finalmente la autopsia ha revelado la causa oficial de la muerte, informaron las autoridades.

En una entrevista para la agencia EFE, el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen señaló que los resultados de la autopsia confirmaron que el cirujano Edwin Arrieta murió tras ser degollado por el joven español Daniel Sancho.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado el subdirector de la Policía tailandesa en una entrevista a EFE.

Sancho está en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el 7 de agosto, tras confesar el asesinato de Arrieta.

A la espera de que se cierre por completo la investigación y se celebre el juicio, previsiblemente antes de finalice año, Sancho continúa en el módulo de enfermería de la prisión, donde ingresó el pasado 7 de agosto, debido a una hernia discal. Durante todo este tiempo, el chef solo ha recibido la visita de su madre Silvia Bronchalo, quien viajó desde España para constatar el estado en el que se encuentra su hijo. Se espera que el padre, el reconocido actor Rodolfo Sancho, llegue en los próximos días para apoyar a su hijo.

Daniel Sancho, de 29 años, ha sido acusado por la Policía de asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta. Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

Surachate, conocido como "Big Joke" y quien es el encargado de los casos de alto perfil relacionados con extranjeros en Tailandia, también le dijo a EFE que considera que "la única razón por la que (Sancho) confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte", sin aclarar cómo el español sabía que la admisión de culpabilidad podría eventualmente atenuar la condena. "Como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la Policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo", añadió.

En Tailandia, la pena máxima para el asesinato premeditado es el castigo capital, aunque, de dictarse, éste suele ser después conmutado por la cadena perpetua. Fuentes consultadas por EFE afirman que el hecho de que Sancho haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a rebajar la condena.

Surachate aseveró a EFE que el "móvil del asesinato fue la aventura amorosa" que afirma mantenían Sancho y Arrieta, quienes se conocieron hace un año a través de Instagram. "Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin (cirujano plástico de profesión) le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos íntimas", añadió, sin aportar más pruebas.

No obstante, las autoridades también han evaluado otra hipótesis del caso que tiene que ver con la novia de Daniel Sancho, y es que la supuesta llegada de su novia al país asiático podría haber detonado la decisión del chef de acabar con la vida del cirujano.

La policía tailandesa sostiene que Sancho iba a recibir la visita de su pareja en la isla donde se encontraba con Arrieta y esa fue la razón que precipitó el asesinato del colombiano. Según desveló NBC News, Sancho ya le habría dicho a Arrieta que iba a casarse con otra persona, pero “Edwin no lo aceptó”.

*Información de agencia EFE*