¿Por qué se separaron The Beatles? Las tensiones y conflictos que desataron el fin de una era

En 1960, la ciudad de Liverpool, cuna de una revolución sonora, presenciaba el nacimiento de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos: The Beatles. Con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr a la cabeza, este cuarteto británico transformó la música popular a mediados del siglo XX, fusionando el rock and roll con elementos del pop, blues y experimentación musical.

Con clásicos inmortales como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Yesterday”, los Beatles no solo dominaron las listas de popularidad, sino que también impusieron nuevos estándares artísticos. Álbumes como “Revolver”, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Abbey Road” son considerados éxitos en la historia de la música. Sin embargo, detrás del éxito y la aclamación, las tensiones internas y los conflictos creativos empezaron a desgastar al grupo, culminando en su separación oficial en 1970.

Brian Eptein, la figura detrás del éxito

El éxito de The Beatles fue impulsado en gran parte por su mánager, Brian Epstein, quien eligió un papel fundamental al transformar a una banda local de Liverpool en un fenómeno mundial. Desde 1962, Epstein se encargó de las decisiones comerciales, promoviendo al grupo en escenarios internacionales. Sin embargo, su inesperada muerte en 1967, a los 32 años, marcó un punto de inflexión para la banda. Según declaraciones de George Harrison en el documental The Beatles: Get Back, la pérdida de Epstein significó el fin de una era: “Nada volvió a ser igual tras su muerte”, afirmó.

Paul McCartney también reconoció que la ausencia de Epstein dejó al grupo sin la disciplina que este había establecido. La fundación de Apple Corps en 1968, una empresa creada para gestionar sus finanzas de manera independiente, evidenció la falta de liderazgo y tensiones internas. Según el libro The Beatles Anthology, los problemas administrativos y financieros aumentaron las divisiones dentro de la banda, agravando los conflictos personales y creativos.

Conflictos internos: un preludio a la separación

Aunque la separación de The Beatles se oficializó en 1970, las grietas comenzaron a aparecer mucho antes. Durante la grabación de The White Album en 1968, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Según la revista Rolling Stone, Ringo Starr abandonó temporalmente la banda debido a sentirse excluido. En una entrevista con la revista People en 2019, Starr explicó: “No podía soportarlo más”. Más tarde, en 1969, George Harrison también dejó el grupo brevemente tras enfrentarse a diferencias creativas, como se documenta en The Beatles: Get Back. Ambos regresaron eventualmente, pero las fricciones continuaron.

La relación de John Lennon con Yoko Ono también influyó en la dinámica del grupo. Su presencia constante en las sesiones de grabación fue malinterpretada por algunos fans, quienes la culparon por la disolución de la banda. Sin embargo, Lennon afirmó en el programa The Dick Cavett Show en 1971 que el grupo ya estaba “distanciándose por sí solo”. Por su parte, Paul McCartney confirmó en 2018, en una entrevista con The Howard Stern Show, que Lennon fue quien tomó la decisión de abandonar la banda en 1969, motivado por su deseo de iniciar una nueva etapa junto a Ono.

Durante los últimos años de The Beatles, las tensiones creativas se hicieron cada vez más evidentes. Mientras McCartney intentaba mantener la cohesión del grupo, Harrison sintió que sus contribuciones no eran valoradas. En The Beatles Anthology, Harrison expresó que los compromisos necesarios para preservar la unidad del grupo le resultaban frustrantes. Estas tensiones culminaron durante la grabación de los álbumes Let It Be y Abbey Road, dejando en claro que la separación era inevitable.

El fin de una era

El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció públicamente su salida de The Beatles, citando diferencias personales y creativas. No obstante, Lennon ya había comunicado en privado su decisión de dejar el grupo meses antes, en septiembre de 1969. La publicación de Let It Be en mayo de 1970 marcó oficialmente el final de la banda, aunque la última grabación conjunta fue Abbey Road completada en 1969.

Un legado que perdura

A pesar de su disolución, The Beatles han seguido siendo una fuerza dominante en la música y la cultura. En 2023, el lanzamiento de “Now and Then”, una canción inédita considerada el último tema oficial de la banda, generó gran expectación y obtuvo una nominación al Grammy. En sus carreras en solitario, los cuatro miembros también alcanzaron éxitos significativos. McCartney brilló con temas como “Maybe I'm Amazed”, Harrison fue aclamado por su álbum All Things Must Pass, Lennon dejó un legado con “Imagine” y Starr destacó con éxitos como “It Don't Come Easy”.

La historia de The Beatles no es solo la de una banda que marcó la música, sino también la de un grupo de artistas cuya influencia sigue viva, inspirando a nuevas generaciones más de cinco décadas después de su separación.