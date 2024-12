Mujer que acusó a Jay-Z y Sean Diddy Combs de violación reconoce inconsistencias en su relato

La mujer que acusó a Jay-Z y Sean “Diddy” Combs por presunta agresión sexual cuando tenía 13 años ha reconocido discrepancias en su historia. A pesar de ello, su abogado asegura que las investigaciones sobre el caso continuarán. La denunciante, quien ha optado por no revelar su identidad, declaró que en el año 2000 fue llevado desde Rochester, a la ciudad de Nueva York para asistir a los MTV Video Music Awards. Según su relato, el chofer de la limusina de Combs le ofreció llevarla a una fiesta posterior al evento. En esa reunión, afirma que habló con los músicos Benji Madden y su hermano, antes de que su padre la recogiera tras la presunta agresión sexual.

Sin embargo, nuevos detalles revelados por NBC News han puesto en duda partes de esta narración. Representantes de los Madden confirmaron que los músicos estaban de gira en el Medio Oeste durante los MTV VMAs de 2000, y el padre de la mujer dijo no recordar haber realizado el viaje de regreso de más de cinco horas desde Nueva York. Además, el amigo que presuntamente la acompañó al evento falleció, lo que dificulta corroborar esa parte del relato.

Inicialmente, la mujer presentó una demanda contra Combs, acusándolo de violación durante la fiesta. Posteriormente, actualizó la denuncia para incluir a Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, alegando que él también participó en la agresión junto a otra figura no identificada.

Jay-Z negó tajantemente las acusaciones en una declaración pública, calificando la demanda como un intento de difamación por parte del abogado Tony Buzbee, quien representa a la demandante. “Este incidente nunca ocurrió”, afirmó Jay-Z, asegurando que el caso carece de fundamento. Además, acusó a Buzbee de buscar fama y dinero mediante la difusión de información falsa.

“El artículo demuestra que Buzbee presentó una denuncia falsa en mi contra. Esta estrategia terminó antes de comenzar. Este abogado, que claramente busca atención mediática, pronto comprenderá las consecuencias”, expresó Jay-Z.

Por su parte, Alex Spiro, abogado de Jay-Z, presentó una solicitud ante el tribunal para desestimar el caso, argumentando que es “alarmante” que un abogado presenta acusaciones tan graves sin realizar una investigación exhaustiva. Spiro agregó que la continua difusión de estas afirmaciones en la prensa solo agrava la situación.

Según informó The Associated Press, Tony Buzbee, abogado de la mujer, respondió en un correo electrónico afirmando que su equipo está comprometido a seguir reuniendo pruebas y datos para respaldar el caso. “Cuando surgen nuevas cuestiones o contradicciones, nuestra labor es continuar investigando”, declaró.

Detalles de la denuncia

Según los documentos judiciales, la mujer alegó que durante el trayecto en limusina le solicitaron que firmara un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, en la fiesta, asegura que consumió una bebida que la hizo sentir desorientada y aturdida. Relata que se retiró a un dormitorio para descansar, momento en el que Combs, Jay-Z y otra celebridad no identificada habrían irrumpido en la habitación para abusar de ella. Finalmente, afirma que logró escapar del lugar y pedir ayuda en una gasolinera cercana.

Enfrentamientos legales previos

El mes pasado, Jay-Z presentó una demanda anónima contra Buzbee, alegando que el abogado intentó extorsionarlo al amenazar con hacer públicas las acusaciones de violación si no se alcanzaba un acuerdo monetario. En respuesta, Buzbee negó las acusaciones de chantaje, calificándolas como “absurdas y ridículas”. Argumentó que su comunicación inicial buscaba una mediación confidencial en el litigio.

El caso de Combs, por su parte, se suma a una serie de demandas por agresión sexual presentadas en su contra. En octubre, Buzbee anunció que representa a más de 120 personas con denuncias similares contra el magnate del hip-hop. Para facilitar el acceso a posibles víctimas, su firma habilitó una línea telefónica gratuita destinada a recibir nuevas acusaciones.

Mientras tanto, Combs permanece detenido en Nueva York y enfrenta cargos federales relacionados con tráfico sexual. Se ha declarado inocente y se espera que su juicio comience en mayo. En noviembre, se le denegó la libertad bajo fianza por tercera vez.

Dos gigantes del hip-hop bajo escrutinio

Jay-Z y Combs son figuras destacadas de una generación de artistas que trascendieron el ámbito musical para consolidarse como empresarios exitosos. A pesar de haber colaborado en proyectos como No Way Out de Combs y In My Lifetime, Vol. 1 de Jay-Z, también han competido en el mundo de los negocios. Este año, Forbes estimó que el patrimonio neto de Jay-Z asciende a 2.500 millones de dólares, mientras que Combs también figura entre los raperos más ricos del mundo.

*Esta nota fue desarrollada con base a información publicada por AP*