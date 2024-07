Mujer pidió un aumento pero la despidieron y en vengaza borró la base de datos de la empresa

Florencia Gallo es una mujer que había estado trabajando en un consultorio dental en Rosario, Argentina, en el que la tenían trabajando “en negro”, es decir sin las condiciones aptas de un contrato serio que le remuneraran de manera adecuada su esfuerzo diario.

Cuando Florencia llevaba un buen tiempo dando frutos significativos en el consultorio decidió abordar a sus jefes y solicitarles un aumento o determinadas condiciones laborales que fueran justas dado que ya no quería continuar “en negro”.

Sin embargo, no solamente recibió un “No” como respuesta, sino que además la despidieron sin derecho a indemnización alguna que le permitiera subsistir mientras encontraba un nuevo empleo, lo que enarboló su furia e indignación y la llevaron a arremeter eliminando todo lo que ella había hecho para la empresa.

“Dos años y medio en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y autorizar todo. Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado, dejándome sin nada, sin saber cómo pagar el alquiler, cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero yo ahora borré la base de datos”, dijo Florencia en un video que ella misma publicó en redes sociales.

Adicionalmente, aprovechó para aclarar que no es una mala persona y que es una buena trabajadora, pero que al sentirse abusada en sus derechos laborales acudió a su astucia para simplemente eliminar su trabajo y así equilibrarle un poco la balanza a sus exempleadores.

“Si saben de un laburo en Rosario, me avisan. Este video no me representa en absoluto, soy buena gente, pero me dejaron en la lona, tenía que hacer JUSTICIA”, puntualizó Florencia.

Aunque devolvió la base de datos dos días después, Florencia aclaró que la razón por la que lo hizo fue que su exjefe siempre decía que los exempleados se habían ido porque habían robado algo y ella no quería ser parte de ello: “A mí no me van a acusar de robar, me dieron lástima los pacientes porque no tendrían historia clínica”, concluyó.

- La echaron de una clínica de ortodoncia y le borró la base de datos...

- "Yo me habré quedado sin trabajo, a mi me habrán echado, dejándome en pelotas..." pic.twitter.com/ayP9zwuP2i — Doctor House (@Bobmacoy) July 2, 2024