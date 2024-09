Mujer quedó tetrapléjica tras tomar una sopa contaminada con extraña bateria

Claudia, una joven profesional brasileña de 23 años, aficionada al snowboarding, viajó de intercambio a Aspen, Colorado, con la ilusión de vivir una nueva experiencia laboral, sin imaginar que su vida cambiaría de forma trágica después de sufrir una infección bacteriana mortal que la dejó tetrapléjica.

Claudia de Albuquerque Celada, de 23 años, oriunda de Sao Paulo, Brasil, estaba en un programa de intercambio de trabajo en Aspen cuando comenzó a sufrir mareos, visión doble y dificultad para respirar. En menos de 24 horas, todos los músculos de su cuerpo se le paralizaron, y los doctores tuvieron que conectarla a un respirador artificial, pues ya no podía hacerlo por sí misma. Era como si la mujer hubiese tenido una lesión grave en la médula espinal.

Tras dos semanas de análisis, laboratorios, resonancias y demás estudios, finalmente los especialistas dieron con la causa de su condición: era botulismo, una rara, pero mortal infección bacteriana que se produce por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Clostridium botulinum. Los médicos creen que Claudia pudo adquirir la bacteria luego de comer una sopa enlatada.

Versión familiar

De acuerdo con el relato de Luisa, hermana de Claudia, todo comenzó unos 15 días después de comprar la sopa. Luisa dijo que su hermana salió temprano del trabajo porque empezó a sentirse mal.

"Se duchó, cenó y se fue a la cama, pero tenía dificultad para respirar, visión borrosa y mareos", contó Luisa a la prensa brasileña.

Al ver que la situación estaba empeorando, Claudia envió un mensaje a sus amigos para que fueran a su apartamento, pero ellos recién lo vieron por la mañana.

“Cuando llegaron mi hermana ya estaba mucho peor, apenas podía respirar por sí sola y tenía parálisis facial... También sufría de debilidad muscular en brazos y piernas. La trasladaron al hospital y al poco tiempo quedó paralizada al 100 por ciento”.

Según Luisa, los médicos se enfrentaron a un gran desafío, ya que ninguno había tratado un caso de botulismo previamente.

“Dicen que es una enfermedad extremadamente rara, la mayoría de ellos nunca ha tenido un caso de botulismo en su carrera, tuvieron que ‘estudiar’ sobre esta enfermedad para tratarla de la mejor manera posible”, compartió en una entrevista.

Pero como si la condición de Claudia ya no fuera grave, la familia se enfrentó a otra dificultad. En Aspen, como en muchos lugares de Estados Unidos, el sistema de salud no es gratuito y los costos médicos pueden ser exorbitantes, como en este caso donde la cuenta rápidamente llegó a los dos millones de dólares. Cada día de hospitalización costaba alrededor de 10.000 dólares, lo que llevó a la familia a gestionar su traslado a Brasil para reducir los gastos. Claudia tenía un seguro médico, este solo cubría hasta 100.000 dólares.

Inicialmente no estaba autorizada para viajar, pero el 15 de abril su neumólogo finalmente aprobó el traslado, luego que Claudia mostrara mejoría y recuperara un leve porcentaje de movilidad en sus manos. Por suerte, el Centro Médico Sueco de Denver, donde está hospitalizada, anunció que cubriría los costos de su regreso a Brasil.

Aunque menos de cinco de cada 100 personas mueren a causa del botulismo, según los CDC, puede causar discapacidad de por vida y fisioterapia extrema. Pese a la gravedad, los médicos son optimistas en que Claudia se recupere la movilidad con terapia.

Qué es el botulismo

El botulismo es una enfermedad rara pero grave, causada por la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta toxina es una de las más potentes conocidas y puede provocar parálisis e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Aunque existen diversas formas de botulismo, el botulismo alimentario es una de las más comunes y se produce por el consumo de alimentos contaminados con la toxina botulínica. En el pasado, se ha relacionado con alimentos como las sardinas, el pesto, los tomates y los encurtidos. La enfermedad no se transmite de persona a persona y no existe ningún riesgo para la población general.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de la ingestión de la toxina, pero pueden tardar hasta varios días en manifestarse.

Entre los síntomas más comunes se incluyen:

Visión borrosa o doble

Párpados caídos

Dificultad para hablar o tragar

Boca seca

Debilidad muscular progresiva

Parálisis que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Si el botulismo no se trata, los músculos respiratorios pueden quedar paralizados, lo que lleva a una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica.

Cómo reconocer alimentos contaminados

El botulismo alimentario suele estar asociado con alimentos mal conservados, en especial aquellos que se han envasado en casa de manera inadecuada. Los alimentos enlatados o preservados que no se someten a un tratamiento adecuado para eliminar las esporas de Clostridium botulinum pueden representar un riesgo.

Algunos alimentos más susceptibles a la contaminación son:

Vegetales enlatados en casa

Pescados fermentados o en salmuera

Carnes curadas o embutidos

Aceitunas en conserva y salsas de baja acidez

Existen señales claras que pueden indicar que un alimento está contaminado: