Mujer recibió flores de su novio y descubrió que la dedicatoria era para su ex

Lo que comenzó como un gesto romántico terminó en una desagradable sorpresa para la influencer Meghan Moore, quien recientemente compartió una experiencia que rápidamente se hizo viral en TikTok. Moore publicó un video mostrando el ramo de flores que le envió su novio, sin imaginar que la dedicatoria no estaba dirigida a ella, sino a la exesposa de su pareja.

El video, que desde su publicación ha acumulado miles de vistas y comentarios, comenzó con Moore mostrando el ramo a sus seguidores. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando leyó en voz alta la tarjeta que lo acompañaba: “Feliz cumpleaños a mi único amor verdadero, ojalá nunca te hubiera dejado escapar. No hay muchos peces en el mar. Te amo y te extraño, pero hoy mucho más”.

Sorprendida y visiblemente incómoda, Moore intentó racionalizar lo que acababa de leer, pensando que podría tratarse de un simple error. Sin embargo, el contenido del mensaje la dejó desconcertada y cuestionando qué había sucedido para que su novio enviara una declaración tan emotiva a otra persona.

A pesar del shock inicial, la influencer no pudo evitar hacer un comentario crítico sobre el ramo en sí, señalando que no estaba impresionada con la selección de flores: “Ni siquiera es un buen ramo. Una hortensia y cuatro rosas. Si me regalaran estas flores para mi cumpleaños, me molestaría mucho”, comentó, haciendo alusión a la simplicidad del arreglo floral.

El tono irónico de Moore y su franqueza sobre el episodio resonaron entre sus seguidores, quienes no tardaron en hacer preguntas sobre lo que había ocurrido después. Muchos querían saber si la relación había sobrevivido a este desafortunado malentendido o si ella había decidido romper tras la impactante revelación.

A medida que el video ganaba popularidad, Moore decidió publicar más actualizaciones sobre el incidente. En dos videos adicionales, explicó que tras enfrentar a su novio sobre el contenido de la tarjeta, él negó rotundamente haber escrito esas palabras. De hecho, según ella, su pareja sugirió que tal vez ella misma estaba intentando “sabotear” la relación.

Intrigada por el origen de la confusión, Moore se puso en contacto con la floristería para investigar quién había sido el remitente del mensaje. La influencer agradeció a la floristería por su honestidad al proporcionarle la información necesaria para aclarar el malentendido. Finalmente, descubrió que la nota no provenía de su pareja, sino que había sido enviada por error, aunque nunca quedó claro por qué esa otra mujer había incluido un mensaje tan personal.

A pesar del desconcierto inicial, Moore decidió no tomar el incidente como una señal para terminar su relación. En su video de seguimiento, aseguró a sus seguidores que no había roto con su novio, afirmando que todo había sido una confusión: “No creo que él lo haya hecho a propósito, era un malentendido”, comentó al final del video.