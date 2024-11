Falleció la top model Georgina Cooper por efectos a largo plazo del Covid-19

Reconocida por su carisma, belleza y genuinidad, Cooper no solo dejó una huella imborrable en las pasarelas, sino también en los corazones de quienes la conocieron. Su partida, inesperada y devastadora, ha generado una ola de homenajes que llenan las redes sociales, reflejando el amor y respeto que le tenían amigos, familiares y colegas del mundo de la moda.

Georgina Cooper alcanzó la fama en la década de los 90, cuando se convirtió en una de las caras más reconocidas del movimiento cultural conocido como “Cool Britannia”. Su carrera despegó a una temprana edad, luego de que su madre la inscribiera en el concurso Elite Look of the Year a los 13 años, lo que rápidamente la catapultó al estrellato. Pronto aparecía en portadas de revistas icónicas como The Face y en las páginas de American Vogue, consolidándose como una figura clave en la moda británica de los 90.

“Era muy cool ser uno mismo”, recordaba en una entrevista con The Sun, describiendo aquellos días como una época de libertad creativa y autenticidad, donde la moda, la música y el arte británico alcanzaron una resonancia global.

La noticia de su fallecimiento sacudió a la comunidad de la moda. Modelos, diseñadores y amigos cercanos inundaron las redes con mensajes conmovedores. Uno de los más sentidos fue el de su amiga y colega Jade Parfitt, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Adiós hermosa niña… Se fue demasiado pronto”, profundamente afectada, recordó con cariño a su amiga como una persona divertida y traviesa, una amiga con quien todos querían pasar tiempo detrás del escenario.

Erin O’Connor, otra gran figura de la moda británica, también expresó su tristeza. “Georgina era un ser humano increíblemente amable y cariñoso”, escribió, destacando la calidez y generosidad que siempre la caracterizaron, mucho más allá de su éxito profesional.

En 2018, Cooper habló sobre cómo la maternidad transformó su vida, llevándola a alejarse del mundo del modelaje para dedicarse al sector de la hospitalidad. En una entrevista para Cultural Omnivore, expresó el profundo cambio que sintió tras el nacimiento de su hijo Sonny: “Después de tener a mi hijo, simplemente no podía soportar dejarlo solo y quería estar allí para él”. Este nuevo rumbo le permitió encontrar una satisfacción más allá de las luces y los reflectores, enfocándose en lo que más le importaba: su familia.

La supermodelo participó en un videoclip de Bon Jovi cuando tenía 15 años. Su fallecimiento fue en Grecia y se debió, según el diario británico Daily Mail, a una hemorragia cerebral relacionada con efectos a largo plazo del covid.