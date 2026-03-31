Aleks Syntek rompe el silencio sobre su crisis en los cinco últimos años

Tras más de tres décadas en la industria, el músico mexicano reconoce que su carrera ha experimentado un giro significativo en los últimos años, marcado por controversias, transformaciones del mercado musical y desafíos personales que han impactado su imagen pública y su bienestar.

Con una trayectoria que supera los 35 años, Syntek admite que la estabilidad que caracterizó gran parte de su camino se ha visto alterada recientemente. “Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, confesó en entrevista con EFE, dejando en evidencia una etapa de transición en su vida profesional.

El artista, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, no ha considerado retirarse. Por el contrario, se encuentra impulsando nuevos proyectos como su próximo álbum ‘Zen’ y una gira por Estados Unidos, iniciativas con las que busca reafirmar su vigencia en un entorno musical cada vez más competitivo y dominado por nuevas dinámicas digitales. El lanzamiento de ‘Zen’ marca su regreso discográfico tras su producción anterior y propone una conexión más espiritual, incorporando conceptos inspirados en filosofías orientales.

En medio de este panorama, Syntek también ha enfrentado episodios personales delicados. A finales de 2025, su estado de salud se vio comprometido, lo que derivó en su ingreso a una clínica de bienestar, un hecho que alimentó la conversación mediática en torno a su figura. A esto se suman rumores y versiones que, según el propio artista, han distorsionado su realidad. “Se han inventado muchas cosas sobre mí, pero para bien o para mal, esto me ha mantenido en boca de la gente”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su reflexión gira en torno al impacto del entorno digital en la industria musical. El cantante cuestiona el papel de los algoritmos, a los que señala como responsables de desplazar a artistas consolidados en favor de contenidos más inmediatos. “No creo que exista la música mala o buena, pero sí una diferencia entre la efímera y trascendente (...) El problema es que los algoritmos exigen a los nuevos artistas ser rápidos y efímeros con contenidos vulgares que son fáciles de aprender, pero también de olvidar”, explicó.

Te puede interesar: Kim Novak cuestiona el casting de Sydney Sweeney por su imagen corporal

Te puede interesar: Muere Nicholas Brendon, estrella de Buffy, la cazavampiros: esto se sabe

Esta crítica se extiende a las tendencias actuales en México, donde, según Syntek, ciertos contenidos han ganado popularidad por su carácter provocador. “Nos estamos quedando sin verdaderos ídolos (...) Si no haces reguetón o corridos tumbados: te desechan”, señaló, evidenciando su preocupación por el rumbo de la industria. Para el artista, este fenómeno no solo afecta a las nuevas generaciones, sino también a músicos consolidados que han dejado huella en décadas anteriores.

En ese sentido, mencionó casos de figuras reconocidas que, pese a su legado, han sido relegadas en el ecosistema digital. Entre ellos, citó a Yuri y Manuel Mijares en el ámbito nacional, así como a Alan Parsons y Tears for Fears a nivel internacional. Según Syntek, todos ellos continúan activos, pero han sido desplazados de los primeros lugares de popularidad.

El músico también reflexiona sobre el cambio en la forma en que el público consume música. “Ahora pegan más las canciones que las personas”, afirmó, destacando una transformación en la relación entre artistas y audiencias. Este cambio, en su opinión, ha diluido la construcción de figuras icónicas como las que dominaron la escena en décadas pasadas.

Más allá de la crítica, Syntek busca convertir su experiencia en un mensaje constructivo. Su próximo libro, ‘Más fuerte de lo que pensaba’, se presenta como una extensión de este proceso personal y profesional. El proyecto literario y musical funciona como un llamado a no descartar el talento con trayectoria, en una industria que, según él, tiende a privilegiar lo inmediato sobre lo perdurable.

Finalmente, su gira por Estados Unidos también tiene un propósito emocional. El cantante espera que sus presentaciones puedan conectar con la comunidad latina en un contexto complejo. “Un poquito de alegría y sanación” es lo que busca ofrecer frente a la “angustia y estrés” que viven muchos migrantes ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

En medio de la controversia, Aleks Syntek reafirma su permanencia en la música, apostando por la evolución sin renunciar a su esencia, mientras enfrenta un entorno que, aunque desafiante, sigue siendo el escenario donde busca dejar huella.