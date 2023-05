Amaia Montero reaparece 6 meses después de caer en una fuerte crisis de salud mental

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh volvió a reaparecer en las redes sociales después de seis meses en los que estuvo totalmente alejada de la vida pública, luego que en octubre del año pasado encendiera las alarmas tras la publicación de una imagen donde se le veía con un aspecto muy desmejorado y un mensaje que dejaba a ver a todas luces, un problema emocional severo que la llevo a ser internada en un centro de rehabilitación.

¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Amaia Montero! La cantautora regresó a las redes sociales con un aspecto más sano, luciendo un poco más delgada y viéndose radiante. La vocalista que alcanzó la fama con el grupo de pop español “La Oreja de Van Goh” estuvo alejada de los medios a causa de problemas relacionados con su salud mental.

Amaia Montero continúa recuperándose de sus problemas de estrés y ansiedad que la llevaron a estar ingresada en un prestigioso centro de rehabilitación, pero entre todo este proceso, la artista se tomó el tiempo de regresar a sus redes sociales después de seis meses para publicar una foto con Gonzalo Miró, su ex pareja y gran amigo.

Una selfie de ambos donde se les ve muy sonrientes, acompañado de una canción muy significativa de la serie ´Friends’, "Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí", dejando claro que siguen siendo inseparables.

Hace un par de días, Miró habló de Amaia y aunque no quiso dar muchos detalles sobre la cantante dio importantes noticias que seguramente alegrarían a todos los que se preocupaban por su estado: “He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias. Es evidente que esta muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito”. No es un secreto para nadie, el gran amigo que ha demostrado ser Miró para Amaia Morales apoyándola en sus momentos más difíciles.

Además de contar con Gonzalo Miró, Amaia Montero recibió el apoyo de grandes amigas como Cayetana Guillén Cuervo: “Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Va a salir adelante, te lo digo yo que sí”, afirmaba la actriz. Otros rostros conocidos como Paula Echevarría o Pastora Soler también le han dedicado palabras de ánimo.

La cantante se ha ganado el respeto de muchas personas que la siguen en sus redes sociales ya que ella muestra su vida tal cual es y admirada por muchos ya que ahora ha reaparecido rehabilitada después de seis meses sin subir ninguna foto a su red social. La última fue en octubre 2022.

Los motivos que la llevaron a rehabilitación

La salud mental de Amaia Montero, de 46 años, causó mucha preocupación, luego de publicar en el 2022 una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo un aspecto muy devastado preocupando a todos sus seguidores.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, fue el mensaje que acompañó la foto de Amaia donde no solo lucía desmejorada si no también bastante alterada.

A Amaia Montero se le murió su padre y eso la hundió en una profunda depresión que la llevó a una clínica de salud mental. Sin embargo, esto no fue lo único que arrastró a la cantante a sufrir un colapso. Los preparativos de su álbum que estaba previsto a ser lanzado a principios de este año, fue causante del estrés de Amaia, pues los ajustes a la que la discografía la sometía fue lo que desencadenó el declive de la salud mental de la cantante.