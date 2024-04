¡Qué feo! Anitta anuncia su gira mundial y deja por fuera a Panamá

La superestrella brasileña Anitta anunció su tan esperada gira mundial Baile Funk Experience Tour que comenzará el próximo 18 de mayo en Ciudad de México y se extenderá por Suramérica, Europa y por primera vez, Estados Unidos. La mala noticia es que la brasileña más famosa del momento se olvidó de una parte muy importante de América Latina, toda vez que en su lista de conciertos no aparece ningún país de Centroamérica y el Caribe.

Lamentablemente los fanáticos panameños de Anitta volverán a quedarse con las ganas de verla en concierto luego que se confirmara que Panamá no forma parte de su gira mundial. Pero no somos los únicos, la misma suerte han corrido costarricenses, salvadoreños, guatemaltecos y toda la región de Centroamérica y del Caribe, ya que la gira de la brasileña saltará de Norteamérica directamente y sin escala al sur del continente, para después emprender el viaje a Europa.

El tour arrancará el 18 de mayo en México e incluye la primera etapa norteamericana de Anitta, que la llevará a recorrer las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Miami, Boston, Chicago y Toronto en Canadá para un total de siete fechas. Posteriormente, la gira pasará por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y terminará con un recorrido por Europa.

La venta general para Estados Unidos, Europa y el Reino Unido comenzará el 12 de abril a las 10 a.m. (hora local) en anitta.com. Las entradas para México y Suramérica saldrán a la venta el 11 de abril a las 10 a.m.

El hecho de que esta sea la primera verdadera gira de Anitta fuera de Brasil puede sorprender a los fans, pues la cantante parece estar en todas partes a la vez. En el 2022, se convirtió en la primera artista brasileña en actuar en Coachella, y a finales de 2023 fue cabeza de cartel de TikTok’s in the Mix, tocando para 17.000 fans en el Sloan Park en Mesa, Arizona. También cerró el año con su éxito “Bellakeo” junto a Peso Pluma, que ha pasado 14 semanas en la lista Billboard Hot 100, donde alcanzó el No. 53.

La gira le seguirá al lanzamiento del nuevo álbum de Anitta, Funk Generation, que sale el 26 de abril a través de Republic Records/Universal Music Latin Entertainment.

Esta es la lista completa de ciudades y fechas del Baile Funk Experience Tour