¡Qué pena! Bad Gyal paró en seco a Rauw Alejandro tras negarse a "perrear" con él en pleno concierto

Mientras Rosalía sigue viviendo su idilio de amor con Jeremy Allen en Los Ángeles, Rauw Alejandro parece estar sufriendo en silencio la indiferencia de su exprometida y ha querido sacarse el clavo del desamor con otra catalana. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que su intento de dársela de "Don Juan" le saldría por la culata y terminó haciendo el oso frente a sus fanáticos.

Resulta que el puertorriqueño se encontraba en su natal Puerto Rico ofreciendo un concierto junto a otros artistas invitados, entre ellos, la rapera Bad Gyal. Cuando la española salió al escenario, Rauw quiso "perrear" con ella de forma provocativa, pero la cantante lo rechazó contundentemente con un gesto donde mostró que estaba visiblemente incómoda con su compañero. Incluso se ve como el ex de Rosalía intenta darle un beso en el cuello y esta lo aparta bruscamente. Este gesto, que a ella la incomodó mucho, fue el detonante del desencuentro.

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, se defendió Rauw en medio del tenso momento. “No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, le respondió Bad Gyal mientras caminaba por el escenario, lejos de él. Al parecer, al puertorriqueño no le gustó la respuesta de su colega y le ripostó diciendo: “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con Rauw Alejandro para que siga su fiesta”, añadió Bad Gyal poco antes de interpretar sus hits ‘Chulo pt.2′ y ‘Fiebre’ para poner fin a su intervención en el show del cantante. “Oye una bulla para todas las mujeres”, expresó Rauw Alejandro en un intento por cambiar el tema.

Luego del revuelo que las imágenes generaron en redes sociales, la artista catalana emitió un comunicado para zanjar la polémica con su compañero. “Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo se están planteando algunos medios lo que pasó en el choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales”, señaló.

“Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo, y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que en el caso de haber perreado con él, siendo una persona pública, se hubiera generado muchos chismes falsos”, sentenció la española dando por terminado el asunto.