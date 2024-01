¡La cuchara no le alcanzó! | Jhonathan Chávez y Anyuri se unen para sacar el "hit" de carnaval

A menos de un mes para los carnavales, los artistas panameños trabajan a toda máquina en sus estrenos musicales con los que esperan convertirse en los más escuchados del verano y los que vienen con un tremendo hit son Anyuri y Jhonathan Chávez quienes publicaron un pequeño adelanto de "Diablito perfecto", canción que promete convertirse en el éxito de los carnavales 2024.

La “Cuchita” y el "canoso mayor" han dejado de una sola pieza a sus seguidores con el adelanto de su tema en conjunto que se estrenará este viernes 19 de enero en todas las plataformas y que ya ha generado una enorme expectativa por la fusión de géneros entre lo típico y lo urbano. El clip, que fue publicado en las cuentas de Instagram de ambos artistas acumula más de 20 mil me gusta en menos de 24 horas y aunque el video solo dura 28 segundos, deja entrever la picardía y el doble sentido de la letra.

"Oye canosito, yo puedo ser tu colágeno porque adivina lo que me pasó, quedé seca como palito de guandú en verano", le canta Anyuri a Jhonathan Chávez.

La conexión y la química entre los dos artistas queda al descubierto en el videoclip donde se les ve gozando del ritmo pegajoso de la canción en el que Jhonathan Chávez saca a relucir sus pasos prohibidos al son del remeneo de la Cuchita.

"Quería corn flakes con leche y la cuchara no le alcanzó", se escucha decir a la Cuchita en otra parte de la canción.

Como era de esperarse, el post generó comentarios a favor y en contra.

"Mi nueva frase esa querias conrflake com leche y la cuchara no te alcanzo jjajajjaja"; "No ha salido y ya dan ganas de carnavalear!"; "Jhonathan es un crack"; "Cantan bonito y todo, pero eso ya no es típico"; "Que atrocidad hiciste Jhonatan", son algunas de las opiniones que compartieron los usuarios