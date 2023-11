Le llueven críticas a Selena Gómez por sus comentarios sobre la guerra entre Israel y Palestina

Luego de casi un mes desde que explotara el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, los fans de Selena Gomez estaban extrañados sobre su silencio con respecto al tema, pues la actriz de Disney es reconocida por su opinión y defensoría de los derechos fundamentales al igual que las gestiones de paz en las que suele participar. Selena tiene la cuarta cuenta de Instagram con más seguidores del mundo y suele utilizarla para enviar mensajes de comprensión y armonía social.

La actriz se vio obligada a justificar públicamente su silencio y múltiples usuarios en redes sociales se han unido a una lluvia de críticas hacia ella, evidenciando sus contradicciones, tachándola de “hipócrita” y señalando que se pone a sí misma como víctima.

Tras varias semanas de problemas y masacres por los terroristas de Hamas en Israel, Selena, lanzó una declaración que parece responder a la insistencia de sus fans para que se pronuncie sobre el asunto en el cual decía: “Me he tomado un descanso de las redes sociales porque me rompe el corazón ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que hay en el mundo”, comienza escribiendo en una historia de Instagram que luego desataría la polémica.

“Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que se haga daño a gente inocente”. A continuación, finalizó su pronunciamiento con palabras que incendiaron la furia e indignación de los usuarios. “Eso es lo que me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero un post no lo hará. Con amor, Selena”.

Las críticas y comentarios en contra de la dueña de Rare Beauty no se hicieron esperar. Los internautas señalaron la falta de empatía y la respuesta tardía de alguien que tiene el poder de llevar al menos un mensaje alentador a la comunidad que sufre por la guerra.

“Muy loco cómo alguien puede tener 430 millones de seguidores y aun así intentar convencernos de que su plataforma es inútil”, se lee en un comentario en X (antes Twitter). Como la mujer más seguida del mundo, a múltiples usuarios les molesta de sobremanera que diga que no puede “cambiar el mundo” cuando, en el pasado, se ha manifestado a favor de otras causas.

"Selena Gómez está siendo muy estúpida ahora mismo, restándole importancia a su gran número de seguidores y siendo una hipócrita. Si una publicación no puede ayudar a cambiar el mundo, ¿Por qué llamarse a sí misma filántropa? ¿Por qué sí publicar contenido sobre salud mental, Black Lives Matter, los derechos de las mujeres o las elecciones estadounidenses, etcétera?", ha opinado otro de sus seguidores. Y es que su público se encargó de recordarle que durante la guerra entre Ucrania y Rusia, la ex pareja de Justin Bieber no dudó en manifestarse activamente con su apoyo al pueblo ucraniano en su lucha por liberar a su país.