¡No la supera! Rauw Alejandro le envía conmovedor mensaje a Rosalía durante concierto

¡The show must go on! Una frase que muy bien se adapta a las circunstancias que en estos momentos está viviendo Rauw Alejandro, que en medio de su duelo por la ruptura sentimental con Rosalía, arrancó su gira internacional precisamente en España, lugar donde pasó sus mejores días al lado de la catalana. Todavía afectado por la separación, el puertorriqueño compartió con su público una reflexión dedicada a la que fue el amor de su vida.

Pese a que ambos confirmaron por separado el fin de su compromiso y dejaron claro el cariño y respeto que se profesan, los rumores y especulaciones en torno a las verdaderas razones que llevaron a su separación siguen acaparando la atención de los medios y las redes sociales. Tanta fue la presión de quienes afirmaron que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía, que el propio artista salió al paso con “Hayami Hana”, una canción muy emotiva dedicada a la catalana en la que asegura que “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”.

Ahora, tras poner punto final a la relación, Rauw ha retomado su carrera musical con el inicio de su Saturno World Tour' por España. El intérprete de “Todo de ti” hizo su primera escala en la ciudad de Valencia. A pesar de que tuvo que retrasar el concierto por culpa de las lluvias, el cantante fue recibido entre vítores, y puso a todo el público a bailar durante las más de dos horas que duró su actuación.

Antes de cantar "Hoy aquí", uno de sus grandes éxitos, decidió dar unas conmovedoras palabras, las cuales los asistentes del concierto y quienes han visto el video por redes sociales, aseguran que va dirigido 100% a Rosalía.

Para el cantante, esa canción le trae muchos recuerdos de su pasado y por eso, les expresó a sus fans que era normal estar despechado después de una ruptura.

"Hay canciones que nos acompañan en todo momento, cuántos están enamorados en la noche de hoy, cuántos tienen el corazón roto, superar a esa persona de la noche a la mañana no se puede, se debe tomar uno su tiempo" expresó el cantante antes de cantar su éxito.

“De ti, mal me despedí. La última vez que tú y yo nos vimo’, ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos’”, reza parte de la letra de “Hoy aquí”.