¡No viene a Panamá! Rauw Alejandro cancela su gira por Latinoamérica ¿Qué pasó?

Los fans de Rauw Alejandro quedaron de una sola pieza con el anuncio de la cancelación de su gira "Saturno Tour" por todo Latinoamérica, incluyendo Panamá, donde se presentaría el próximo 25 de octubre en la Plaza Figali. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que Raúl tomara una decisión tan abrupta?

Aparentemente todo se debe a que el cantante no está satisfecho con la calidad de la producción de sus conciertos, lo que provocó que su equipo de trabajo diera por terminada la gira.

Esta decisión se ha tomado debido a "desafíos de producción imprevistos que impedirían ofrecer el espectáculo de la calidad que tanto el artista como sus seguidores merecen", señalaron sus representantes en un comunicado.

"Amo a mis fans (...) y es por eso que tanto ellos como mi equipo merecen lo mejor. Tras un análisis exhaustivo junto a mi equipo, determinaron que las condiciones actuales no cumplen con nuestras expectativas para ofrecer el espectáculo del calibre que se merecen mis seguidores", dijo el artista.

La nota justificó que, durante los últimos meses, tanto los equipos locales como internos de producción y logística han trabajado para encontrar soluciones que permitieran llevar a cabo la gira en su totalidad. Sin embargo, debido a "varias complicaciones por cosas técnicas ajenas al artista y sus afiliados" es imposible realizar los conciertos en Latinoamérica.

No obstante, los problemas con la producción de sus conciertos no vienen de ahora. Según publicaciones de otros medios, Rauw estuvo muy molesto con los organizadores de su gira por Europa debido a múltiples imprevistos y fallas técnicas que hicieron que muchas de las cosas que tenía planeadas no salieran como él quería. Estos mismos errores, lo obligaron a cancelar algunas de sus presentaciones por Europa. Es probable es que el artista no haya querido pasar por lo mismo en su gira por Latinoamérica, motivo por el cual decidió cancelar el tour.

El comunicado deja claro que el artista se encuentra en "excelente estado de salud y está ansioso por poder acercarse a su público de la manera más apropiada posible". Hay que recordar que el cantante ha vivido un 2023 muy complicado tras su separación de la española Rosalía, con la que llegó a anunciar su compromiso.

Rauw Alejandro tenía previsto presentarse en Colombia los días 19 y 21 de octubre, el 25 de octubre en Panamá, el 28 en Perú, el 31 en Chile, así como en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Argentina y Brasil.

En Panamá la organización del concierto estaba a cargo de Show Pro, que con mucha antelación anunció la logística de su presentación en la Plaza Figali en Amador. Ahora, tras la cancelación de la gira, la empresa anunció en sus redes sociales que en los próximos días iniciará el reembolso a cada una de las personas que compraron boletos para el concierto.

"Como empresa responsable, informamos al público que compró sus boletos que en los próximos días se les estará brindando detalles del reembolso del valor del boleto".