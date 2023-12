¡Chau Rauw! | nuevas fotos de Rosalía y Jeremy Allen besándose en la calle 'confirman' su relación

Finalmente, todo parece indicar que Rauw Alejandro es un capítulo cerrado y enterrado en la vida de Rosalía, luego que se hicieran virales unas imágenes que muestran a la catalana comiéndose a besos con el actor Jeremy Allen White en plena calle de Los Ángeles. Aunque los rumores llevaban semanas siendo tendencia en las redes sociales, muchos fanáticos aun guardaban la esperanza de que fueran meras especulaciones y que Rauw y Rosalía se reconciliaran con el pasar del tiempo. Sin embargo, con estas nuevas imágenes queda demostrado que para la cantante su relación con el puertorriqueño es "periódico de ayer".

Como es bien sabido, hace meses que Rosalía se mudó a Los Ángeles para seguir con su carrera musical. Esto evidentemente coincidió con su ruptura con Rauw Alejandro apenas unos pocos meses después de haber anunciado su compromiso. Durante todo este tiempo a la catalana se le ha vinculado con el actor Jeremy Allen White después de que ambos fueran captados caminando juntos, mientras el actor sostenía un gran ramo de flores.

Un mes después de aquella primera foto, el diario US Weekly reveló que Rosalía y Jeremy estaban saliendo. “Comenzaron siendo sólo amigos, pero últimamente las cosas se han vuelto románticas”, dijo una fuente ligada al entorno del actor. Y aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, las imágenes de sus encuentros públicos hablan por sí solas y demuestran que entre ellos existe una complicidad distinta a una amistad.

Esta teoría quedó demostrada esta semana cuando la pareja volvió a ser captada junta y en actitud romántica en un restaurante de Los Ángeles. La creadora de Motomami y el protagonista de The Bear fueron a cenar a un restaurante del barrio de Westwood. En medio de la cena decidieron darse una pausa y salir a fumar a la salida del local, momento en que nuevamente se vieron muy íntimos. No obstante, en esta ocasión las imágenes muestran que no solo conversaron y fumaron, sino que intercambiaron fuertes abrazos y se besaron, sin temor a las miradas de los fotógrafos que presenciaban la escena.

Estas últimas imágenes corroboran que Rosalía y Jeremy Allen han estado pasando tiempo juntos al menos los dos últimos meses y le importa poco ser fotografiados por los paparazzis. Así las cosas, solo haría falta una confirmación por parte de alguno de los protagonistas para asegurar lo que todos piensan.