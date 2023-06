'Necesito deshacerme de este personaje': Tom Holland revela que tomará un año sabático

Como crónica de una muerte anunciada, finalmente el actor Tom Holland se tomará un descanso de la actuación después de que su último papel en la serie de Apple TV “The Crowded Room” lo quebrara mentalmente.

El actor de "Spider-Man: No Way Home" decidió tomarse un descanso de la actuación después de producir y protagonizar la nueva serie de Apple TV+, "The Crowded Room" que sigue la vida de Danny Sullivan un criminal conocido como el violador del campus. Esta serie explora las historias verdaderas e inspiradoras de personas que han luchado y aprendido a vivir con éxito con una enfermedad mental.

En una entrevista para promover ese trabajo, el actor reconoció que durante el rodaje dejó de tomar bebidas alcohólicas e hizo a un lado las redes sociales, en un afán por encontrar una estabilidad y no sentirse tan vulnerable frente al medio que le profesaba amor incondicional, pero a la vez le exigía mucho y quería meterse en todos los detalles de su vida, tanto dentro como fuera de las cámaras.

El mismo Tom Holland recalcó que en algún momento el nivel de identificación con su personaje fue muy fuerte. “Me veía a mí mismo en él, pero en mi vida personal recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar: ‘Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje”, recordó en una entrevista con Entertainment Weekly el pasado mes de mayo.

Gracias a sus amigos, familiares, compañeros de reparto y un psicólogo en el set, Holland dijo que se sintió apoyado durante todo el proceso. Incluso dijo que la experiencia lo cambió para mejor y que siente que ha crecido mucho.

“Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie. Seguro que fue un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado”, detalló en la entrevista.

En su descanso de la actuación, Tom Holland dijo que ha pasado su tiempo viajando, viendo a familiares y amigos y jugando al golf. Incluso ha invertido tiempo en "comprar plantas y hacer todo lo posible para mantenerlas vivas".