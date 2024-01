Niño de 13 años se convierte en el primer humano en derrotar al 'imbatible' Tetris

Un adolescente estadounidense se convirtió en el primer ser humano en vencer al clásico juego de computadora Tetris, forzándolo a un fallo que pone fin a la partida, en una hazaña hasta ahora sólo lograda por la inteligencia artificial. Willis Gibson, un videojugador de 13 años conocido como "blue scuti", logró llegar a la "pantalla de muerte" de la versión de Nintendo del famoso "puzzle", mientras otros jugadores seguían sus progresos por internet.

"¡Dios mío!", gritaba Willis repetidamente hacia el final de un video de más de 40 minutos que subió a YouTube esta semana. "No siento los dedos", decía sin aliento. Esa emoción contrastó con los 35 minutos de juego anteriores, en los que el adolescente de Oklahoma permanece casi inmóvil mientras desliza rápidamente los dedos por un control. "Nunca antes lo había hecho un ser humano", dijo el presidente del Campeonato Mundial de Tetris Clásico, Vince Clemente, según The New York Times. "Es básicamente algo que todo el mundo creía imposible hasta hace un par de años".

Idea de un ingeniero de software soviético, Tetris es un juego sencillo pero muy adictivo en el que los jugadores deben girar y manipular bloques que caen de diferentes formas para encajarlos y crear líneas sólidas dentro de una caja. Una vez formada una línea (o dos, tres o cuatro), desaparece, dejando más espacio -y tiempo- para mezclar los siguientes bloques. Las piezas caen más rápido a medida que el jugador avanza por los niveles, hasta llegar al 29, que durante mucho tiempo se creyó que era el final del juego y punto en el que las figuras se mueven demasiado rápido para que los humanos reaccionen.

Desde hace algún tiempo, los "gamers" saben que hay un punto en el que el código falla y el juego se detiene, pero solo otra computadora había sido capaz de alcanzarlo. Todo hasta el 21 de diciembre, cuando Willis estaba en el nivel 157 y colocó una pieza en su sitio que hizo desaparecer una línea de bloques y congeló el juego.

La directora ejecutiva de Tetris, Maya Rogers, se unió a las celebraciones y dijo al portal especializado popsci.com que se trataba de un logro apropiado de cara al 40 aniversario del videojuego en 2024. "Felicidades a 'blue scuti' por conseguir este extraordinario logro, una hazaña que desafía todos los límites preconcebidos de este legendario juego", señaló en un comunicado.