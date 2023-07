'No das ejemplo a tus hijos': Presentador arremete fuertemente contra Shakira

Kiko Hernández, presentador español de televisión arremetió contra Shakira y no dudó en dar sus polémicas opiniones sobre los comportamientos de la intérprete colombiana en cuanto a sus hijos.

El presentador aprovechó su aparición en el programa de Univisión “Siéntese quien pueda, talk show” para comentar acerca de las imágenes que protagonizó Shakira en los Premios Juventud, a los que fue en compañía de sus dos hijos, Milán y Sasha.

Pese a que muchos la apoyaron por ir con sus hijos, otros por el contrario, han decidido criticarla duramente por las decisiones tomadas y por exponer a Milan y Sasha a la presión mediática.

También hablaron de los premios que obtuvo la artista, generando un debate sobre si iban de la mano o no con el trabajo presentado en la actualidad.

Hernández tomó rápidamente la palabra y aseguró no estar convencido con la celebridad latina, ya que no ve con buenos ojos las decisiones que ha tomado en contra de Piqué. El presentador español también señaló que no estaba haciendo un buen trabajo con sus hijos actuando así.

“Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, ni a la sociedad” señaló Kiko Hernández.

El presentador puntualizó que no estaba de acuerdo con que Shakira expusiera así a sus hijos sin importar si era una figura pública con cien mil fans, ya que eso podía afectar a los niños.

Sin embargo, fue Chelo García quien no estuvo del todo acuerdo con estas declaraciones y defendió a Shakira mencionando si eso era más grave que las decisiones que tomaba Gerard Piqué en el pasado, teniendo en cuenta que llevaba a los menores a las fiestas del Barcelona F.C.

“¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça?”, comentó Chelo.