'No hay conexión ni seguridad', dice Miley Cyrus sobre volver a hacer una gira mundial

Energética, excéntrica y dueña de una voz única, Miley Cyrus es una artista con uno de los públicos más fieles de los últimos tiempos, quienes han estado apoyándola desde su salto a la fama con su personaje Hana Montana en la serie adolescente con el mismo nombre Cyrus y desde ese momento no ha parado de causar revuelo tanto por su indudable talento como por las polémicas que han rodeado su vida.

Hace alrededor de 4 meses la artista conmocionó al mundo con su canción “Flowers” que además de ser uno de los grandes éxitos de 2023 causó una gran expectativa por su último álbum hasta la fecha “Endless Sumer Vacation”, el cual estrenó el pasado 10 de marzo, trayendo consigo que muchos fanáticos de la también productora, aclamen una nueva gira mundial para corear a todo pulmón sus éxitos.

La última vez de la artista en escenarios de los 5 continentes fue en 2014 promocionando su quinto álbum de estudio “Bangerz”, que incluyó 78 espectáculos, en donde logró presentarse en grandes lugares como Londres y Nueva York y según recientes declaraciones a la revista British Vogue los sucesos que han acontecidos en estos casi 10 años han repercutido en sus deseos de volver a presentarse en un escenario frente a miles de personas.

“Después del último espectáculo [en un estadio como cabeza de cartel] que hice [en 2014], me lo planteé más como una pregunta. Y no puedo. No solo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?” dijo Cyrus al respecto.

Agregó al respecto que aunque le gusta actuar para su equipo se siente en soledad actuando frente a miles de personas. “Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay conexión, no hay seguridad y tampoco es natural. Es tan aislante porque tú estás delante de cien mil personas, pero en realidad estás sola”, confesó.

Otro de los temas que trató en esta oportunidad fue sobre “Flowers” quien desde el principio se ha vinculado con su ex esposo el actor Liam Hemsworth y aunque no ha comprobado ni negado que se trate sobre él, si dijo que “No borraría mi historia, ni querría que se borrara. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante”.

Hace algunas horas, sin embargo; la artista se ha pronunciado al respecto mediante sus redes sociales diciendo que ahora más que nunca se siente conectada a sus fans y que a pesar de no verles las caras todas las noches los siente muy dentro de su corazón.

“Simplemente no quiero cambiarme en un vestuario, que es la forma de vida típica en la carretera" dijo, agregando además: “No quiero dormir en un autobús en marcha porque no es lo mejor para mí ahora mismo”, más finaliza su mensaje dando a entender que es una situación que podría cambiar en el futuro.