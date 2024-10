Un novio echa a su madre de su propia boda después que llevara a su exnovia de acompañante

Sellar el compromiso de amor y respeto a través del enlace matrimonial es uno de los momentos más importantes para muchas parejas. Sin embargo, para un novio, el que debía ser un día de celebración terminó empañado por culpa de su propia madre, quien decidió ir a su boda acompañada de su exnovia.

Con algo de remordimiento, el recién casado compartió su historia en la red social Reddit donde preguntó a los usuarios si había sido un mal hijo al haber echado a su madre de su boda después de que ella llevara como acompañante a su exnovia con la que había tenido una relación de cinco años.

El hombre de 30 años inició contando que su madre nunca mostró interés en su relación con su actual esposa June, a quien conoció hace tres años. Según el novio, esto se debió a que June no permitió que su madre la presionara, ni que se metiera en las decisiones que ellos tomaban como pareja. "Ella mantenía límites firmes, lo cual realmente admiré e incluso me ayudó a hacer lo mismo", escribió.

Mientras su relación se fortalecía, su madre seguía estando de luto por su relación de cinco años con una mujer llamada Margo. Si bien su madre "amaba" a Margo, el novio dijo que su ex era "muy controladora y manipuladora" y que su dinámica juntos era "horrible", por lo que finalmente se armó de valor para terminar el noviazgo.

"Gracias al apoyo de mis amigos y de mi hermana, pude dejarla", recuerda el novio. "Fue duro, pero recibí ayuda y mi vida ha mejorado desde entonces".

Cuando anunció su compromiso con June, su madre pareció tomarse la noticia con mucha serenidad. "Mi madre no se puso nerviosa, lo cual fue extraño considerando que mi madre odia a June. Ella estaba muy tranquila, pero yo lo tomé como si finalmente lo aceptara y no le di mucha importancia", dijo. No obstante, las cosas dieron un giro desafortunado el día de su boda.

La pareja decidió celebrar una ceremonia muy pequeña, solo con la familia y algunos amigos más cercanos, por lo que al ser un momento muy importante en su vida, el novio quería que sus padres lo acompañaran. Pero cuando los recién casados llegaron a la recepción, se dieron cuenta rápidamente de que algo no iba bien. "Mi hermana y la mejor amiga de June, corrieron hacia nosotros en estado de pánico", recordó el novio. "Antes de que dijeran nada, me di cuenta que mi madre estaba en la mesa con mi padre, la esposa de mi padre y Margo".

"Quería ponerme histérico, pero June me mantuvo tranquilo. Me acerqué, las llevé a ambas a un lado y simplemente les dije que se fueran", continuó. "Mi madre intentó explicarme que Margo y yo éramos almas gemelas y que June solo estaba interfiriendo en mi camino del amor verdadero, pero no quise escucharla. No me importó. Simplemente les pedí a mis mejores amigos que las escoltaran hasta la salida y regresé a la fiesta".

Posteriormente él y June se fueron de luna de miel, sin sus teléfonos, sin pensar que "todo esto se convertiría en algo enorme". Pero regresaron a casa y recibieron "cientos de mensajes de texto" de sus familiares.

"Todos piensan que fui un imbécil por echar a mi madre de la boda de su único hijo", escribió el novio. "Algunos piensan que podría haber ignorado a Margo y no haber tenido que 'meterme en líos'. Algunos otros, incluido mi padre, piensan que debería haber echado a Margo y haber dejado que mi madre se quedara, pero después de la broma que hizo mi madre, yo tampoco la quería allí".

Ahora, después de toda la controversia y las críticas recibidas por su familia, el novio ha empezado a sentir algo de remordimiento y duda sobre si fue una buena decisión echar a su madre de su boda. Esto fue lo que lo llevó a compartir su historia en las redes sociales. Para sorpresa del novio, la mayoría de los usuarios se mostraron firmemente de su lado en esta situación y le mostraron su apoyo.

"El día de tu boda era sobre ti y June, y las acciones de tu madre socavaron eso. Si bien algunos miembros de la familia pueden estar molestos, hiciste bien en proteger tus límites y la paz en tu día especial"; "Permitir que tu madre se quedara habría arruinado el día de la boda de June. Hiciste lo correcto. Tenías que hacerle saber a tu esposa que la respaldas y que la falta de respeto no se tolera", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

*Con información de www.people.com*