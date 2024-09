Un padre cancela fiesta de XV años de su hija tras descubrir que usa 'parche' para no salir embarazada

La celebración de los quince años es una tradición tan antigua como el desarrollo de la propia civilización. Ya en la antigüedad, las grandes culturas precolombinas como las mayas y aztecas realizaban ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta de las mujeres. Con el tiempo, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una de las fiestas más importantes para las familias latinas. Sin embargo, en las últimas horas se hizo viral en redes sociales la reacción de un padre que luego de haber invertido una gran cantidad de dinero para botar la casa por la ventana, decidió suspender la fiesta de XV Años de su hija tras descubrir que usa anticonceptivos.

Alberto, un joven padre de familia de origen mexicano, residente en Estados Unidos, es conocido en las redes sociales por compartir contenido sobre su vida y su día a día. No obstante, una de sus últimas publicaciones se volvió tema de debate entre los usuarios debido a su visceral reacción tras enterarse que su niña, "ya no es tan niña".

Según cuenta Alberto en el video, descubrió que su hija mantenía una relación amorosa con su novio y que, además, utilizaba parches anticonceptivos para evitar un embarazo. Lo que más le molestó no fue el uso del método anticonceptivo en sí, sino el hecho de que su hija ya tenía relaciones sexuales, lo que para él, fue motivo suficiente para cancelar la celebración.

En la publicación se ve como su esposa intenta calmarlo y convencerlo de seguir adelante con la fiesta, pues revela que ya se han gastado más de 5 mil dólares, algo que al furioso padre de familia, parece no importarle.

“Esa celebración es de las muchachitas que llegan vírgenes a la celebración de XV años, cuando ya eres una mujer, ¿para qué se la celebras? (...) Yo se lo quería celebrar, era mi ilusión celebrar los XV años a mi hija y bailar el vals, pero ahora ¿te imaginas? Ya tiene pareja, entonces ¿por qué le voy a celebrar los XV años?"

Además de eso, Alberto reveló que su hija se ha escapado de su casa en varias ocasiones para encontrarse con su novio durante la madrugada y que sus calificaciones bajaron considerablemente.

“Se está escapando con su novio ¿Cuántas veces la hemos cachado que en la madrugada viene a la casa? prácticamente ella ya tiene pareja; se está poniendo el parche para no salir embarazada (...) porque aparte ni siquiera buenas calificaciones lleva en el colegio, se está portando mal”, dijo indignado.

El hecho causó un gran revuelo en redes sociales generando opiniones a favor y en contra de la decisión del padre de familia. Por un lado, hubo quienes se identificaron con la posición de Alberto y le mostraron su apoyo, mientras que otros criticaron su mentalidad "retrograda". Otros en cambio, lo acusaron de hacer el video con la única intención ganar popularidad.

"No veo fallas en su lógica y para mí está en lo correcto"; "Mi cuñado le festejo los 15 a lo grande a su hija y después de 2 meses, la chica bien preñada"; “Hay que reconocer que el señor tiene la razón”; “Yo lo hice con mi hija y a mí no me importó lo que perdí, lo hice para que aprendiera que eso tiene consecuencias”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.