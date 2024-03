¿Era un espía? Papá de Jennifer Aniston vivió en Panamá como agente de inteligencia de la Marina

Convertida en una de las actrices más reconocidas y mejor pagadas de Hollywood, Jennifer Aniston se labró una carrera en la industria del entretenimiento a fuerza de convicción y mucha dedicación. Su increíble belleza y su gran talento para la comedia la llevaron directamente a la cúspide del estrellato. Sin embargo, su vida no siempre estuvo vinculada al éxito. La estrella de Friends vivió una infancia complicada con las constantes peleas de sus padres que eventualmente llevaron a un amargo divorcio que terminó afectando emocionalmente a la pequeña Jenn, y aunque la actriz ha sido muy franca al hablar de aquella etapa, hay detalles que nunca se habían revelado hasta ahora como que su padre estuvo asignado en Panamá como agente de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos.

Resulta que el papá de Jennifer, John, nació como Yannis Anastassakis en la isla griega de Creta en 1933 y a los dos años emigró con su familia a Estados Unidos. Al llegar, como en inglés su apellido resultaba casi impronunciable, su padre decidió transformarlo a Aniston. La familia se instaló en Chester, Pensilvania, donde abrieron un restaurante en el que John trabajaría más tarde. Pero la cocina no era lo suyo y obtuvo una licenciatura universitaria en Artes Teatrales. Después de la universidad, sirvió en la Marina de los Estados Unidos como oficial de inteligencia en servicio activo en Panamá y más tarde en la Reserva, alcanzando el rango de teniente comandante.

Aunque no se sabe con certeza el año en que John estuvo asignado a Panamá es muy probable que haya sido durante la década del 50, puesto que su carrera como actor inició en 1962 en la serie policiaca “El distrito 87”. Tampoco se sabe en qué base militar prestó servicio, lo cierto es que antes de hacerse un nombre en Hollywood, John Aniston vivió en Panamá. No es descabellado pensar que Aniston vivió de cerca algunas de las protestas históricas que sucedieron durante la década de los 50 como la huelga estudiantil de 1958, la marcha del hambre y la desesperación desde la ciudad de Colón, la operación "siembre de banderas" y los diversos enfrentamientos con las autoridades del enclave colonial canalero y el levantamiento armado del cerro Tute, todos en 1959.

A inicios de los 60, John volvió a Estados Unidos dispuesto a ejercer su carrera de actuación. Sin saberlo, el amor lo esperaba: Nancy Dow, una mujer de hermosura apabullante que también soñaba con convertirse en actriz. Enamorados, se casaron en 1965. Cuatro años después, el 11 de febrero de 1969, nació Jennifer. John eligió a uno de sus mejores amigos como padrino de la nena: Telly Savalas, actor y griego como él, pero más famoso gracias a la serie Kojak.

En el hogar de los Aniston sobraba arte pero faltaba estabilidad económica. Ni John ni Nancy lograban trabajar con continuidad como actores y el hombre alternaba grabaciones con rebusques de vendedor. Aquello generó un clima de resentimiento que terminó resquebrajando la relación. Con personalidades muy fuertes y quizás por frustraciones personales, John y Dow discutían a diario. El problema no solo era la cantidad sino la calidad de esas discusiones, sin llegar a la violencia física, ambos se maltrataban verbalmente. “Solía odiar la confrontación. Lo odiaba. Entendía la ira, pero no sabía que debías expresarla. Lo cual ha sido algo en lo que realmente he intentado trabajar”, revelaría con el tiempo Jennifer sobre lo que aprendió de esa época tan compleja.

Además de las peleas, Jennifer debía soportar los comentarios de una madre a la que alguna vez definió como “implacable”. Para esa mujer de hermosura deslumbrante, su hija que años después sería varias veces elegida una de las mujeres más bellas del planeta no era lo suficientemente bella, de hecho, a sus ojos, simplemente no lo era. “Era muy crítica conmigo”, contaría Aniston cuando el mundo ya estaba rendido a sus pies.

Las cosas no iban bien en su casa pero empeoraron cuando John consiguió trabajo en una nueva serie. Lo que parecía buena noticia se transformó en desastre. A los oídos de Dow llegaron rumores de que su marido le era infiel. Una tarde, cuando Jennifer tenía 12 años y volvía feliz de un cumpleaños, su madre le soltó la noticia sin el más mínimo reparo: “Tu papá no estará aquí por un tiempo”.

“Creo que el divorcio de mis padres arruinó mi crianza. Mi casa no era un lugar divertido para vivir", contaría la actriz.

En 1984 John se casó con Sherry Rooney, una actriz a la que conoció trabajando y tuvieron un hijo, Alexander. El hombre por fin había logrado el reconocimiento profesional como Victor Kiriakis en la serie Days of our lives.